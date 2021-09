Si fa sempre fatica a scegliere le piantine per casa e questo avviene per vari motivi. A volte può accadere perché nel vivaio in cui ci rechiamo ci sono talmente tante piante che facciamo fatica a scegliere quella giusta. Altre volte, invece, perché la nostra casa magari non ha la luce giusta, oppure fa troppo caldo e quindi alcune piante potrebbero soffrire. Ma nessuno conosce questa pianta sempreverde con dei fiori profumati perfetta per la casa veramente facile da curare.

Ormai abbiamo appreso che ci sono delle piante più resistenti rispetto ad altre e conviene puntare su queste, soprattutto se non si ha il pollice verde. E allora vediamo subito questa colorata pianta con dei fiori profumati che si può tenere in casa colorando il nostro appartamento.

Non molti conoscono questa pianta sempreverde con dei fiori profumati e perfetta per la casa

La pianta è un piccolo alberello che si chiama brunfelsia. Questa pianta sempreverde viene dall’India Occidentale e dell’America tropicale. Si trova anche nei nostri vivai, ma magari prima di recarsi in loco contattiamo il vivaio per essere certi che abbia questa pianta. In questo modo ci evitiamo un viaggio a vuoto in caso negativo. Ma come possiamo prenderci cura di questo alberello dai fiori colorati? In realtà è molto facile e adesso lo vediamo.

Coltivazione

La brunfelsia è una pianta veramente perfetta per decorare casa in modo colorato e vivo. Infatti, pur essendo un alberello, si può tranquillamente coltivare in vaso. E la sua particolarità sono i fiori dalle mille sfumature viola che poi diventano bianche.

Esposizione

È una pianta che non ama particolarmente il freddo. Infatti la sua temperatura ideale è tra i 10 e i 20 gradi. Quindi se si vuole tenere fuori casa, magari in balcone, accertiamoci che l’inverno non sia rigido. Ma oltre alla temperatura per la Brunfelsia bisogna controllare anche il sole. Infatti non ama i raggi del sole diretti, ma ama i luoghi molto luminosi.

Acqua e terreno

È una pianta che ha bisogno di abbastanza acqua durante la primavere e l’estate. D’inverno, invece, possiamo ridurre le innaffiature. Durante i mesi caldi il terreno deve essere abbastanza umido. Durante la fioritura, che avviene nei mesi caldi, è necessario aggiungere al terreno del fertilizzante, almeno ogni 15 giorni. Non è una pianta che ha bisogno di potature, come invece molte altre hanno. La cosa importante da fare è rimuovere le foglie vecchie o morte dall’arbusto quando le si vede.

