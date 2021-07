Pochi conoscono i seri rischi di un colpo di calore e sanno come prevenirlo

In questo periodo le temperature raggiungono livelli molto elevati. Se poi viviamo in una zona piuttosto umida, percepiremo ancora di più il caldo. Per questo molti di noi si sentono meno attivi e apatici. Si tratta solo del nostro corpo che cerca di mantenere inalterate le nostre funzioni vitali. Ci sono delle volte però dove il caldo diventa veramente troppo per noi. Pochi però conoscono i seri rischi di un colpo di calore e sanno come prevenirlo. Rimediamo subito con una lista di semplici consigli.

Come riconoscere il colpo di calore

Nonostante i più vulnerabili però sono bambini e anziani, il colpo di calore (o ipertermia)può colpire persone di qualsiasi età. Questo avviene quando la temperatura del corpo aumenta sino anche a 40 grammi. Quindi, proprio come se fosse una febbre, dobbiamo prendere il colpo di calore e i suoi sintomi molto sul serio. Pochi, infatti, conoscono i seri rischi di un colpo di calore e sanno come prevenirlo.

Generalmente, in questi casi aumenta la respirazione e il battito cardiaco, portando a iperventilazione e a volte arriviamo anche a svenire. Possiamo sentire anche nausea e mal di testa. Ci sono anche conseguenze di gran lunga peggiori, che riguardano i muscoli, fegato, cuore e cervello. Per questo è necessario intervenire immediatamente se noi o qualcuno che ci sta vicino sentiamo un colpo di calore.

Come comportarsi per evitare il colpo di calore

In questo senso i consigli potrebbero sembrare piuttosto ovvi. Faremo però bene a tenerli a mente, soprattutto se soffriamo di patologie particolari e assumiamo farmaci che riducono i liquidi del corpo. È certamente sconsigliato uscire nelle ore più calde della giornata. Dovremmo comunque sempre avere un cappello e abiti chiari. Quelli scuri infatti assorbono molto più calore e lo trasmettono poi al corpo. Non dimentichiamoci mai di portare con noi dell’acqua.

Ricordiamoci che possiamo allenare il corpo a reggere il caldo. Questo però deve succedere in modo graduale, dobbiamo quindi evitare di esporci subito nelle ore più calde e alle condizioni peggiori. Basta

Come comportarsi per contrastare il colpo di calore

Se è ormai troppo tardi, dobbiamo fare tutto il possibile per contrastare il colpo di calore. L’obiettivo è raffreddare subito il corpo. Per fare questo, possiamo usare dell’acqua fredda da spruzzare o versare addosso alla persona colpita. Possiamo posizionare del ghiaccio sul collo, sotto le ascelle e nell’inguine. La prima cosa da fare però è spostarsi in una zona all’ombra e possibilmente ventilata. Se noi o la persona in questione non riusciamo a calmarci o i sintomi sono più gravi, dobbiamo subito richiedere l’intervento di personale medico. Se la persona è già svenuta, mettiamola supina e teniamole in alto le gambe.

