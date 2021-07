Tra i tanti insetti che possono aggredire le nostre bellissime piante ci sono anche loro. Quei fastidiosi piccoli moscerini che si stabilizzano nei nostri vasi. Deponendo le uova e infestando la pianta, facendola morire. Esistono vari rimedi naturali per liberarsi di afidi e altri insetti, ma spesso non funzionano a dovere. Quindi a volte l’unica soluzione sembra essere ricorrere a prodotti chimici. Ma in realtà non è così. C’è una sostanza molto versatile che abbiamo quasi tutti in casa che può fare al caso nostro. Non solo è un ottimo fertilizzante, ma è perfetta come disinfestante.

Attenzione alla tipologia che acquistiamo

Stiamo parlando del perossido di idrogeno. O più comunemente chiamato acqua ossigenata. Questa sostanza si può utilizzare per una quantità enorme di rimedi. È perfetta come disinfettante, per le pulizie e anche come fertilizzante. Ma dal febbraio di quest’anno ne è stata limitata la vendita. Perché in alcuni casi può essere pericolosa per la salute. Solo in certe concentrazioni è possibile venderla al pubblico.

Basta questo ingrediente usato come fertilizzante per dire addio ai moscerini delle piante

Questi moscerini infestano non solo la pianta, ma anche il terriccio. È qui che depositano le uova e si moltiplicano a vista d’occhio. Di solito attaccano soprattutto le piante da frutto o ortaggio. Come ad esempio pomodori o peperoni. Ma non disdegnano neanche le piante da fiore. Quindi, per eliminare non solo gli esemplari adulti già formati, bisogna agire sul terriccio. E per farlo mischiamo 50 ml di perossido di idrogeno al 3% con 250 ml di acqua. Mescoliamo bene e innaffiamo la nostra piantina. I moscerini spariranno in pochissimo tempo e nel frattempo avremo anche fertilizzato la pianta.

Quindi, basta questo ingrediente usato come fertilizzante per dire addio ai moscerini delle piante. Una doppia funzione per uno stesso prodotto. Che non solo ci assicurerà piante belle e rigogliose, ma terrà lontano i moscerini. Come si dice, due funzioni al prezzo di una. Un bel risparmio per le nostre finanze.