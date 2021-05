Dopo tanto tempo, speso al chiuso, il colorito della nostra pelle potrebbe aver raggiunto una tinta cadaverica. Quindi, salutiamo con gioia la possibilità di poterci nuovamente spostare e l’arrivo delle giornate di sole. Però, chi vuole ottenere un’abbronzatura sana e perfetta già a inizio estate deve fare attenzione all’alimentazione mangiando questi cibi freschi e genuini. Infatti, gli esperti sono ormai concordi nel dire che crema solare e oli abbronzanti non sono più sufficienti.

La vitamina giusta

La maggior parte di noi sa che il cibo perfetto per la produzione di melanina, necessaria per una bella abbronzatura, è la carota. Questa infatti contiene beta-carotene, precursore della vitamina A conto le carote sono l’alimento che contiene questa sostanza in quantità maggiore rispetto a tutti gli altri. Sono poi fresche e salutari, perfette per una dieta estiva.

Al secondo posto troviamo, forse un po’ a sorpresa, il radicchio. Questo contiene quasi la metà della vitamina A contenuta nelle carote. A seguire troviamo tutta una serie di frutti e verdure con una colorazione simile, tra il giallo, l’arancione e il rosso.

Al terzo posto per quantità di beta-carotene troviamo le albicocche. Interessante come la natura abbia deciso di portarcele proprio quando il sole comincia a essere più frequente della pioggia. A seguire troviamo cicoria e lattuga, sempre ricchi di vitamina A e perfetti per una fresca insalata estiva. Poi, il classico antipasto con melone e prosciutto e un altro efficace il sistema per favorire un’abbronzatura sana. Anche il sedano, componente perfetto per un fresco pinzimonio, dà un buon contributo di vitamina A, come anche i peperoni e pomodori. Questi ultimi sono perfetti sia crudi che cotti. Ricordiamoci però che gli alimenti conservano meglio le vitamine se consumati freschi. Tra l’altro, il pomodoro è anche ricco di antiossidanti perfetti per rallentare l’invecchiamento della pelle.