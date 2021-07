Il caldo estivo è veramente una mazzata sulla schiena. Certo, se si sta sdraiati sul lettino davanti al mare si riesce a sopportare di più. Se si sta in città seduti davanti al PC si sopporta un pochino meno. Questo perché pochi conoscono i migliori integratori d’assumere per sconfiggere caldo e stanchezza.

La sensazione di svegliarsi la mattina già stanchi e affaticati non è delle migliori. Quindi bisogna trovare un modo per scacciare via la stanchezza e godersi al meglio quest’estate. Un semplicissimo modo per farlo è assumere degli integratori. Queste sono delle vere bombe per il nostro organismo.

In commercio esistono moltissimi integratori, ognuno di questi è specifico per qualche cosa. Oggi ci vogliamo concentrare su quelli estivi, su quelli che ricaricano il nostro corpo. Vediamo un pochino quali sono i migliori d’assumere per sconfiggere il caldo e quindi la stanchezza.

Innanzitutto magnesio e potassio sono gli alleati numero uno. Se ne sente spesso parlare e d’estate non devono mancare. Questi migliorano la nostra concentrazione e ci fanno sentire più attivi. Ma non solo sono fondamentali per la nostra attività motoria e cerebrale, regolano anche la pressione del sangue.

Le vitamine B, ma anche le altre

Fondamentali sempre sono le vitamine, d’estate ancora di più. In questo periodo sono importantissime le vitamine del gruppo B. Queste hanno una funzione molto importante all’interno del nostro organismo, perché trasformano i carboidrati in glucosio. Quest’ultimo aumenta l’energia del corpo, facendoci sentire meno stanchi. Per avere però un beneficio completo scegliamo degli integratori multivitaminici, in questo modo ci saranno anche le altre vitamine.

Benefici immediati

Per dei benefici immediati invece scegliamo gli integratori salini da bere con sali minerali e vitamine. Questi sono molto usati dagli sportivi perché regalano subito energia, idratazione al corpo e benefici.

