Via le rughe con il make-up estivo luminoso che regala un oceano di grazia e discrezione. Le over 40 oggi si prendono molta più cura del viso e del corpo rispetto al passato.

Vediamo oggi come il trucco può minimizzare le linee di espressione. E come si può apparire ancora affascinanti.

Dobbiamo cambiare stile

Ecco come far andare via le rughe con il make-up estivo luminoso per le over 40. Intorno a questa età, infatti, vediamo un cambiamento nell’espressione del nostro viso e dobbiamo farci i conti.

Non possiamo più truccarci con ogni tipo di prodotto o colore ma solo con quelli che ci ringiovaniscono. Proviamo a truccare metà del viso come al solito e metà seguendo i consigli di make-up over 40. Sono stati raccolti tra vari visagisti dagli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa.

Riempiamo le linee di espressione

La base pre-trucco deve riempire le linee d’espressione. Applichiamola con cura sopra una crema idratante ma non grassa. Scegliamo un fondo tinta liquido che abbia una buona capacità di copertura e non secchi la pelle.

I marchi giapponesi di cosmetica sono specializzati proprio in questa caratteristica. Perché le donne asiatiche sono molto esigenti in fatto di fondotinta e anche di correttori liquidi.

Anche il fard deve essere in crema e non in polvere. Fissiamo il make-up con pochissima cipria trasparente.

Il lifting dello sguardo

Mettiamo in risalto soprattutto lo sguardo. Definiamo gli occhi con una matita e non con l’eyeliner che ha bisogno di una palpebra più liscia.

Applichiamo una matita bianca sulla rima interna. Sfumiamo bene gli ombretti verso il centro della palpebra per evitare un contrasto netto tra i colori. Preferiamo una matita grigia invece che nera.

Applichiamo ciglia finte corte a mazzetti per realizzare una sorta di lifting dello sguardo. Buttiamo via gli ombretti perlati e glitterati che evidenziano le imperfezioni. Usiamo solo ombretti opachi ed evitiamo i colori scuri.

Via le rughe con il make-up estivo luminoso per le over 40

Usiamo una matita per labbra in modo da definire il sorriso con contorno labbra e prevenire le sbavature del rossetto.

Se la bocca si “perde” si può anche fare un tatuaggio semipermanente sull’arco superiore. Evitiamo i rossetti neutri e opachi in generale. Oppure lucidiamoli con colori brillanti che diano volume alle labbra.