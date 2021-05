Il desiderio di schiarire i capelli può nascere da ragioni puramente estetiche. Una tonalità meno forte di castano o di biondo può illuminare il volto di una persona e dare un look nuovo. In estate, poi, peli e capelli tendono a imbiondire naturalmente in alcune persone.

Così accade per le sopracciglia. Esse sono un tratto caratteristico importantissimo del volto, che dona intensità allo sguardo. Portarle a un tono più chiaro significa alleggerire l’occhio e l’espressione. Per ottenere il risultato desiderato, un vecchio metodo consisteva nell’usare l’acqua ossigenata.

Oggi si conoscono metodi meno aggressivi, più adatti a zone delicate come il cuoio capelluto e la zona sopra l’occhio. Tuttavia, ancora pochi conoscono i 2 ingredienti per schiarire sopracciglia e capelli in poche ore e in modo totalmente naturale approvata dai professionisti.

Spezie per schiarire

Per schiarire capelli biondi e castani non c’è ingrediente migliore che la cannella. Questa spezia veniva usata dalle nostre nonne per nutrire i capelli e renderli morbidi. Per utilizzarla come schiarente bisognerà ricavare una maschera da tenere in posa per 1 ora minimo.

Per una maggiore efficacia, alla cannella si dovranno unire anche un cucchiaio di miele millefiori, mezzo cucchiaio di olio d’oliva e una noce di balsamo. In seguito uniamo gli ingredienti e mescoliamoli ottenendo un composto omogeneo. Questo dovrà essere lasciato riposare per mezz’ora. Per le sopracciglia si procede con un dischetto di cotone da applicare e lasciare in posa per 1 ora. Per i capelli si potrà distribuire il composto sulle lunghezze. È possibile lasciarlo in posa anche per una notte intera. Finiamo con uno shampoo.

Per ottenere dei riflessi più chiari, invece, si userà un impacco di camomilla, olio di cocco o d’oliva e il succo d’arancia. Infatti l’acido citrico contenuto negli sgrumi è un ottimo schiarente naturale. La preparazione è molto semplice. Si tratta di preparare una tisana di camomilla in mezzo bicchiere d’acqua.

Una volta freddo a questo si uniranno un cucchiaio di olio e il succo dell’arancia. Si può aggiungere anche una noce di balsamo. Dopo aver mescolato il preparato, si procede distribuendolo su tutte le lunghezze. Dovrà essere lasciato in posa per 2 ore. Per finire si procede al risciacquo usando uno shampoo delicato.