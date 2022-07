La cipolla è uno degli ingredienti principali per preparare il classico soffitto della nonna. Un alimento sempre presente nelle nostre cucine e molto versatile. È uno degli ortaggi da bulbo più conosciuti, insieme all’aglio, al porro e allo scalogno.

La cipolla è originaria dell’Asia e ha origine antichissime. Era molto apprezzata non solo per il suo sapore dolce e pungente, ma anche per le proprietà benefiche e curative. Infatti, la cipolla sarebbe un potente antibatterico naturale. Oltre ad avere vitamine e sali minerali utili al nostro organismo.

Le sue proprietà sarebbero tantissime, ma questo ortaggio non è facile da digerire. Inoltre, può anche provocare il fastidioso fenomeno dell’alitosi.

La cipolla è un alimento che, se consumato crudo, mantiene intatte le sue proprietà benefiche. Infatti, durante la cottura si potrebbero disperdere la maggior parte degli elementi essenziali. Se la cipolla cruda non è ben tollerata, possiamo scottarla leggermente in padella.

Ecco come conservare le cipolle tagliate e intere per evitare che germoglino o emanino cattivi odori

Capita di andare al supermercato e acquistare una grande quantità di cipolle. Una volta tornati a casa dobbiamo necessariamente capire come conservarle per evitare che germoglino in fretta. Ecco che ci vengono in aiuto i cari e vecchi rimedi della nonna, sempre molto utili per risolvere i problemi di casa.

Forse non sappiamo che le cipolle assorbono molta umidità, quindi evitiamo di lasciarle in frigorifero. Cerchiamo un posto della casa asciutto, buio e dove non arrivino direttamente i raggi del sole. Se conserviamo le cipolle intere in cantina o in garage, assicuriamoci che questi ambienti non siano umidi.

Una volta trovato il posto migliore, riponiamo le cipolle intere in un contenitore di terracotta. Questo materiale avrebbe la capacità di tenere a bada l’umidità, impedendo lo sviluppo dei microrganismi.

Distanziamo per bene le cipolle per favorire la circolazione dell’aria e poniamole con le radici verso l’alto.

Come conservare quelle già tagliate e sbucciate

Capita di tagliare una cipolla, ma non utilizzarla per intero. Spesso la conserviamo in frigorifero, ma dopo qualche ora il suo odore si espande per tutto l’elettrodomestico.

Per evitare questo fastidioso problema, conserviamo la cipolla tagliata in un contenitore di vetro chiuso ermeticamente. Andrà bene anche un barattolo di riciclo. Questo metodo eviterà la formazione dei cattivi odori.

Quindi, ecco come conservare le cipolle tagliate e intere, utilizzando dei semplici trucchetti della nonna.

