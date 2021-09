Settembre è il mese perfetto per riorganizzare casa e fare il cambio armadi. Con la nuova stagione cambia la temperatura e di conseguenza anche l’abbigliamento.

In un precedente articolo si era parlato di stivali e delle principali tendenze autunno inverno 2021-2022. Proprio in quell’occasione si erano scoperti questi stivali alla moda perfetti per l’autunno e amati dalle influencer.

Ma se invece si hanno degli stivali un po’ rigidi o addirittura stretti sul polpaccio? Come fare in questo caso senza doverne comprare altri nuovi?

Grazie a questo articolo si scoprirà una soluzione pratica ed economica che permetterà di utilizzare al meglio anche gli stivali più stretti.

Pochi ci pensano ma per stivali comodi e mai stretti basta questo semplice trucchetto

Ogni volta che cambia una stagione di conseguenza cambiano anche le mode del momento.

Ogni periodo dell’anno, però, ha dei capisaldi dell’estate o dell’autunno/inverno, a cui difficilmente si rinuncia.

Se si parla di scarpe, in autunno non mancano mai i classici stivali. Comodi e versatili, impreziosiscono qualsiasi look.

Capita però di acquistarne un modello un po’ più rigido o che siano stretti sul polpaccio. Che fare in queste occasioni? Buttare degli stivali nuovi o inutilizzati non ha senso, soprattutto se non si possono cambiare.

Sembra incredibile ma basterà rivolgersi ad un calzolaio. Questi utilizzerà uno spray per ammorbidire la pelle degli stivali. Poi riuscirà a tirarla e, quindi, a dare una nuova forma allo stivale che ora sarà facilmente indossabile.

Pochi ci pensano ma per stivali comodi e mai stretti basta questo semplice trucchetto. Con una cifra tra i 10 ed i 15 euro si potranno migliorare gli stivali e indossarli alla perfezione.

Nuovi marchi intelligenti

Sempre più spesso si trovano nei negozi degli stivali dal gambale stretto ed affusolato. Perfetti solo per alcune fisicità, sono assolutamente impossibili da indossare per altre. In questo caso non si dovrà girare per tutti i negozi per cercare stivali perfetti anche per i polpacci più importanti. Basterà selezionare i brand più famosi e indicare tra i filtri di ciascun sito la larghezza ricercata del gambale. In questo modo, prendendo le misure del polpaccio in oggetto, sarà più facile trovare quello giusto.

Ma è bene sapere che alcune marche italiane hanno iniziato a creare stivali su misura. Dopo aver scelto il modello preferito, bisognerà indicare la circonferenza del polpaccio e l’altezza del gambale al momento dell’acquisto. E in poco tempo si potranno ottenere gli stivali perfetti per le proprie gambe.

Approfondimento

Questa è la giacca di tendenza che esalterà qualsiasi corpo e perfetta per l’autunno