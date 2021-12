Le pulizie sono croce e delizia della vita di ognuno di noi. Da un lato infatti sono faticose e farle spesso rincresce proprio. Rassettare, spolverare, spazzare, lavare e lustrare ogni parte della casa certo non può dirsi un piacere.

Lo è però guardarsi poi attorno con orgoglio e constatare ogni cosa al proprio posto e perfettamente pulita. Una visione di insieme che ci ripaga del nostro olio di gomito impiegato.

Vi sono punti e oggetti che fortunatamente richiedono una pulizia più saltuaria. Altri, però, più esposti a germi e sporco, necessitano di attenzioni costanti. In più, questi ultimi, solitamente sono anche quelli più spiacevoli da pulire, come nel caso del water. Pochi ci pensano ma ecco come potremmo avere un water sempre pulitissimo anche senza usare lo scopino possibile covo di sporco e batteri.

Non solo pulizia del water ma anche dello scopino

Il water, per ovvi motivi date le sue funzioni, sicuramente è l’elemento che in casa ci suscita più ribrezzo. Proprio per tali caratteristiche, poi, richiede attenzioni costanti per evitare di raggiungere uno stato pietoso e poco igienico.

Per pulirlo possiamo contare sempre sull’apposito scopino. Quest’ultimo, però, necessità di ulteriori trattamenti per essere igienizzato per bene. Siamo ben consapevoli infatti dello sporco che raccoglie e dei conseguenti germi che vi si possono creare. Se incuranti, rischieremmo poi di immetterli nuovamente nel wc.

C’è chi vi agisce con metodi casalinghi, sempre efficaci. Abbiamo visto, a tal proposito, anche che per lucidare i mobili in legno basta un ingrediente riciclato.

Per quanto riguarda lo scopino, si utilizzano solitamente aceto o bicarbonato, o prodotti come la candeggina. Tutte sostanze che mirano a disinfettarlo e a evitare un pericoloso stato di degrado.

Solitamente lo si tiene a mollo per ore nel water stesso o nel suo contenitore per far sì che i prodotti impiegati vi possano agire.

Questi sono passaggi indispensabili, che vanno ad aggiungersi alle altre pulizie del bagno. Forse non tutti conoscono una valida alternativa, che potrebbe aiutarci anche a velocizzare le nostre attività di pulizia.

Tante sono le migliorie da poter adottare nel nostro bagno, come questi 5 carinissimi portarotoli fai da te e d’arredamento.

Molti non ne sono a conoscenza, ma esiste anche un oggetto che potrebbe sostituire, o affiancare, il classico scopino. Stiamo parlando del cosiddetto idroscopino, ossia un rubinetto collocato accanto al water e dotato di un tubo.

Una vera svolta per pulire il wc perfettamente, perché possiamo servirci direttamente dell’azione mirata del getto d’acqua. In questo modo il servizio diventa più facile, veloce e anche molto efficace.

Ci potremmo liberare dei residui di sporco del wc senza, magari, depositarli altrove. Inoltre, eviteremo ulteriori trattamenti sulla spazzola dello scopino, risparmiando così tempo.

Ovviamente, se non si ha intenzione di installare un idroscopino, possiamo servirci anche semplicemente del flessibile della doccia, se vicino. O, ancora, applicare al momento del bisogno un flessibile al lavandino.

Potremmo quindi avere in poco tempo un water sempre splendente e igienizzato.

