In Italia abbiamo una tradizione centenaria per quanto riguarda il caffè. Guai a chi ci tocca l’espresso. In verità, però, il caffè espresso che siamo abituati a bere può creare non poche problematiche, soprattutto a chi soffre di acidità e irritabilità dell’apparato digerente. Ma esistono delle tipologie di caffè che fanno al caso anche degli intestini più delicati. È il caso, per esempio, del caffè di cicoria. Pochi bevono questo caffè ma è un rimedio eccezionale per intestino e colon irritabile. Il caffè di cicoria è una bevanda che molti di noi non conoscono nemmeno, ma che apporta un gran numero di benefici al nostro organismo. Inoltre, è la migliore alternativa per chi non può bere il normale caffè.

Una bevanda storica

Il caffè di cicoria è una bevanda che deriva dall’infusione a caldo delle radici di cicoria essiccate. Sebbene sia un prodotto che oggi è consumato soprattutto negli Stati Uniti, la sua origine è europea. Nella Francia del 19esimo secolo, il caffè vero e proprio scomparve a causa di un blocco inglese nei confronti dell’esercito napoleonico. Così la Francia, per sopperire alla mancanza di caffè, inventò la bevanda alla cicoria. Quando il blocco alle importazioni finì, il caffè di cicoria rimase comunque nella tradizione culinaria francese e venne poi esportato nel mondo.

La peculiarità del caffè di cicoria è quella di essere una bevanda dal potere altamente digestivo. In particolare, è amico di intestino e colon, ed ecco perché è utilizzato molto nel trattamento del colon irritabile.

Il caffè di cicoria riproduce gli incredibili effetti benefici della radice di cicoria sul nostro organismo. Per prima cosa, stimola la produzione dei succhi gastrici. In più, ha un importante effetto coleretico e colagogo, ovvero di regolatore della produzione della bile. Infatti, il caffè di cicoria viene consigliato spesso a chi ha problemi alla cistifellea. L’inulina, copiosamente contenuta nelle radici, ristabilisce la flora batterica. I polifenoli, nel mentre, facilitano il lavoro dei reni. Per questo il caffè di cicoria ha anche un importante effetto diuretico. Le fibre della cicoria sono inoltre un toccasana per la stitichezza. Allo stesso tempo, se si soffre di diarrea, il caffè di cicoria è altamente sconsigliato dal momento che potrebbe accentuare la problematica. Ma la principale qualità della cicoria è che sfiamma il colon irritabile e riduce meteorismo e flatulenza. Sostituire il caffè tradizionale con questa bevanda è indicatissimo per chi soffre di queste problematiche.

