Sappiamo tutti che la frittura è uno dei piatti più buoni della cucina italiana e non. Qualsiasi alimento impanato e fritto diventa subito gustoso e irresistibile. Ma quando si parla della frittura perfetta ci sono dei passaggi fondamentali da seguire. Così da raggiungere la giusta croccantezza ed evitare che i cibi restino unti e mollicci.

La frittura perfetta ha bisogno dell’uovo

C’è poco da fare, l’uovo ci permette di avere la consistenza giusta per ogni tipo di frittura. L’unico problema è che non è facilmente digeribile per tutti. Inoltre, a volte può risultare troppo denso per il tipo di panatura scelta. Ad esempio, con una farina 00 prima di passare al pangrattato. La soluzione perfetta che dà la giusta croccantezza è usare solo l’albume.

Svelato il segreto per una panatura croccante e originale che stupirà davvero tutti

Dopo aver parlato della parte liquida che fa da legante passiamo alla parte croccante. Normalmente si usa il classico pangrattato o per chi vuole osare i corn flakes. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone una versione originale che conquisterà tutti i nostri ospiti. Invece di usare i soliti ingredienti per la panatura usiamo il riso soffiato!

Grazie alla sua consistenza e al suo gusto il riso soffiato è perfetto per queste preparazioni. Leggero ed economico dà la croccantezza ideale alle nostre fritture. Normalmente viene usato per ricette dolci e non tutti pensano si sposi bene anche con il salato. Invece è un alimento molto versatile e soprattutto ha pochissime calorie.

Gamberi ma anche pollo croccante

Per assaporare meglio una gustosa frittura di gamberi aggiungiamo alla pastella o alla panatura dei chicchi sminuzzati. Sentiremo un’esplosione di bontà in bocca. Facciamo lo stesso con il pollo, sia per le famose alette che per le cosce. Questa volta però lasciamo i chicchi di riso soffiato interi.

Ma perché non usarlo anche per cucinare un aperitivo originale? Condiamolo con olio e spezie in una teglia e inforniamo a 170 gradi per circa 15 minuti. E serviamolo in un cono per creare un originale “cuoppo” croccantissimo.

Ecco quindi svelato il segreto per una panatura croccante e originale che stupirà davvero tutti. Se non vogliamo acquistarlo già pronto perché con il tempo tende a diventare un po’ gommoso, nessun problema. Possiamo preparare il riso soffiato direttamente a casa in poche mosse. E usarlo per piatti dolci, salati o solo per fare colazione.

