Poche gocce e non avremo più pavimenti gelidi e casa fredda: trucchetto semplicissimo ma efficace

I pavimenti freddi gelidi sono uno dei più grandi fastidi della stagione invernale. Non permettono infatti di godere di una casa calda e confortevole. In questo articolo vi mostreremo com’è semplice porre rimedio a questo problema assai diffuso.

Siamo in pieno inverno e, nonostante un anomalo Natale mite in molte parti d’Italia, ormai il freddo si fa sentire ovunque. La stagione invernale porta con sé tanti problemi e disguidi. Sono infatti numerose le incombenze quotidiane che durante i mesi invernali diventano più problematiche da affrontare. Tanto per fare un esempio fra i più eclatanti, pensiamo ad esempio al bucato da stendere in casa e che non asciuga mai!

Ovviamente, un altro grosso problema di gennaio e febbraio sono le basse temperature. Non si vede l’ora di rientrare in casa per godere di un confortevole tepore. In inverno si diventa pigri e, appena se ne ha l’occasione, si resta a casa al calduccio con un bella tuta e delle morbide e calde pantofole . Purtroppo, però, lo scenario non è sempre così idilliaco. Per avere la casa sempre calda occorre conoscere alcuni trucchetti per non disperdere il calore del riscaldamento. Come vedremo nelle prossime righe, servono poche gocce e non avremo più pavimenti gelidi!

Qualche consiglio per non disperdere il calore dei termosifoni

Anzitutto, quando i caloriferi sono in funzione, è bene togliere qualsiasi oggetto che si trova davanti agli elementi come tende, poltrone e oggetti d’arredo. Questi, infatti, fungono da ostacolo. Inoltre è fondamentale procedere regolarmente con una accurata pulizia dei caloriferi in modo che non si accumuli su di essi la polvere.

La principale causa di un ambiente freddo sono i pavimenti che faticano a riscaldarsi. A meno di non avere un impianto a pavimento, si tratta infatti della superficie che rimane più fredda. Per fortuna, però, a questo diffusissimo problema esiste una soluzione di una facilità estrema.

Ne bastano poche gocce e non avremo più pavimenti gelidi

La prima operazione da fare è eliminare l’umidità accumulatasi. Per farlo, basterà passare il pavimento con dell’acqua calda in cui avremo fatto sciogliere 1 cucchiaio di bicarbonato, una goccia di succo di limone ed un’altra goccia di olio essenziale agli agrumi. A questo punto, la superficie calpestabile è pronta per ricevere e mantenere il calore.

Come pulire i pavimenti in inverno

Dopo aver effettuato questa operazione preliminare, vediamo come procedere con la vera e propria pulizia. Prepariamo l’occorrente:

1 secchio pieno di acqua molto calda ;

; 1 cucchiaino di bicarbonato ;

; 20 ml di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie;

liquido o in scaglie; 4-5 gocce di olio essenziale di lavanda.

Far sciogliere tutti gli ingredienti nell’acqua, aggiungendo alla fine l’olio essenziale. Inzuppare un panno, strizzarlo e poi strofinarlo con uno spazzolone sulla superficie. Così facendo, igienizzeremo i nostri pavimenti e li riscalderemo al tempo stesso.

Infine, per immagazzinare calore sulle superfici, è importante far entrare il sole nelle ore più calde della giornata. Pertanto, quando il meteo lo permette, facciamo arieggiare gli ambienti tenendo aperte le finestre negli orari centrali, dalle 11:00-12:00 fino alle 14:00-15:00.