Vorresti un lavoro in Lombardia a tempo indeterminato? Ecco un concorso a cui poter partecipare

Ecco un concorso in Lombardia a cui poter partecipare-proiezionidiborsa.it

Chi deve trovare un lavoro o cambiare quello attuale va alla ricerca di occupazioni che diano stabilità. Tra le occasioni da considerare ci sono sicuramente i concorsi pubblici per diplomati. Chi fosse in possesso del diploma, ad esempio, potrebbe prendere in considerazione questa opportunità.

Quando si va alla ricerca di un lavoro a tempo indeterminato con il diploma si può pensare a prepararsi per dei concorsi pubblici.

Ad esempio, già nel mese di gennaio, chi volesse lavorare in Lombardia, e a Milano per la precisione, potrebbe valutarne uno presso l’Ospedale Niguarda.

Vorresti un lavoro in Lombardia a tempo indeterminato? Ecco un concorso pubblico adatto a te

Si fa riferimento ad un concorso pubblico per titoli ed esami con cui si devono coprire 3 posti come assistente amministrativo di categoria C.

Tra i requisiti indicati, quello specifico è proprio il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La domanda, con le modalità indicate dal bando, deve essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica.

Le modalità del concorso

A disposizione della Commissione ci sono 100 punti. 40 sono per i titoli, 60 per le prove (equamente distribuiti tra scritto e orale).

Qualora le domande di partecipazione fossero più di 400, l’Azienda “si riserva di effettuare una prelezione“. Quest’ultima consisterà, come prova scritta, in delle domande a risposta multipla con oggetto “cultura generale, logica e comprensione del testo”.

Per i primi 400 (più eventuali ex aequo in ultima posizione) seguiranno la prova scritta e quella orale. A quest’ultima si accede con un punteggio di almeno 21 su 30 nella prima. La stessa valutazione è necessaria per superare la prova orale.

Per tutti gli altri dettagli, comprese le materie oggetto delle prove e la ripartizione della valutazione dei titoli, si rimanda al bando.

Nella prima pagina del bando è, inoltre, presente un paragrafo in cui sono specificate tutte le informazioni sulle “riserve di legge”.

Come scaricare il bando

Il bando è disponibile sul sito dell’Ospedale Niguarda. Si dovrà individuare nel menù della Home Page la voce “Lavora con noi”, sotto cui si potrà cliccare su “Concorsi”.

Lì, tra i diversi collegamenti, si potrà scorrere fino alla voce con data “4 gennaio 2023” e riferita ai posti come assistente amministrativo.

Cliccando si accederà alla pagina dedicata in cui ci sarà il bando da scaricare e i contatti a cui rivolgersi per chi ne avesse necessità. Oltre al link per procedere con l’iscrizione online.

Il termine ultimo indicato per la presentazione della domanda è fissato per le ore 24.00 del 3 febbraio 2023.

Concorsi pubblici per diplomati, sono diverse le opportunità di lavoro

Se, perciò, vorresti un lavoro in Lombardia a tempo indeterminato potresti considerare l’ipotesi di partecipare a questo concorso pubblico.

L’invito è, ovviamente, quello di restare sempre attenti ai diversi concorsi pubblici per diplomati a cui è possibile iscriversi, anche già nel primo mese del nuovo anno.