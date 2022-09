Forse non tutti i pensionati la sanno, ma Natale è periodo di Bonus anche per loro. Ovviamente, si tratta di un beneficio che non è riconosciuto indistintamente, ma spetta solo a chi ha un reddito che rientra in un determinato limite. Proprio perché viene erogato nel mese di dicembre insieme alla pensione e alla tredicesima, è stato chiamato il Bonus Natale. Cerchiamo di capire cosa è il Bonus di Natale sulle pensioni e vediamo in base a cosa è pagato.

Le pensioni minime nel mese di dicembre

La pensione del mese di dicembre sarà più consistente per tutti i pensionati. Sarà, infatti, una mensilità doppia grazie alla tredicesima mensilità. Per chi percepisce la pensione integrata al minimo lo sarà di più perché riceverà anche il Bonus di Natale. Una sorta di quota extra che è stata introdotta dalla Legge Finanziaria del 2001.

Il Bonus, in via generale, spetta a chi ha una pensione con importo che non supera il trattamento minimo INPS. Quest’ultimo, per il 2022, è di circa 524,34 euro. Ma vediamo nel dettaglio i destinatari di questa interessante misura.

Cosa è il Bonus di Natale sulle pensioni e a chi spetta a dicembre 2022

Il beneficio è riconosciuto anche a chi percepisce più di un trattamento, l’importante è che il reddito complessivo non superi una determinata soglia. Per il 2022 il reddito massimo da non superare è di poco superiore 6.816,42 euro. Ma se il pensionato è coniugato il reddito limite aumenta, ma si riferisce a quello coniugale. Ovvero reddito proprio sommato a quello del coniuge. Fermo restando che si deve rispettare anche il limite di reddito personale.

In ogni caso l’ammontare del Bonus di Natale dipende dal reddito del pensionato che deve tenere conto anche delle eventuali maggiorazioni sociali percepite.

A quanto ammonta il Bonus Natale?

La misura piena del Bonus è riconosciuta solo ai pensionati che non superano il reddito apportato dal trattamento minimo INPS. Ovvero 6.829,42 euro circa l’anno. In questo caso è riconosciuta una somma aggiuntiva pari a 155 euro nel mese di dicembre.

Se il pensionato percepisce un reddito superiore a tale cifra, ma inferiore a 6.971,36, avrà comunque diritto al Bonus. Il cui importo sarà dato tra la differenza del reddito percepito e 6.816,42 euro.

Se il reddito, infine, supera il trattamento minimo INPS annuo (524,34 euro per 13 mensilità) sommato all’importo del Bonus Natale, la somma aggiuntiva non spetta.

Ma su quali pensioni viene riconosciuto il beneficio? Spetta su tutte le pensioni che paga l’INPS con l’esclusione di tutti i trattamenti assistenziali. Di fatto, quindi, non percepiscono la somma aggiuntiva coloro che prendono l’assegno sociale e la pensione di invalidità civile.

Lettura consigliata

Si può lavorare e percepire la pensione di invalidità civile contemporaneamente?