Quando usare i sondaggi su WhatsApp? Ecco i casi

Le persone si chiedono spesso come creare un doodle su WhatsApp, oppure, come fissare un messaggio su WhatsApp in un gruppo ma anche come si fa un sondaggio. Ma da un po’ di tempo a questa parte, la gente vuole capire non solo come funzionano ma anche quando usarli e i vari casi, nonché, in aggiunta, a cosa servono. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Il mondo della tecnologia è vasto. Da quando le due principali chat istantanee si aggiornano sempre di più con il tempo, entrambe si mettono sempre più a pari. Stiamo parlando di Telegram e di WhatsApp. Infatti, anche l’ultimo si è allineato al primo con i sondaggi, i cosiddetti doodle. Dunque, che sia su una chat di gruppo dal dispositivo iPhone oppure Android, non cambia, il funzionamento è sempre lo stesso.

I sondaggi WhatsApp, innanzitutto, vengono visti dall’applicazione come allegati. Di fatto, si possono aggiungere proprio, appunto, sull’icona che rispecchia il doodle in allegato sulla chat di gruppo WhatsApp.

Di seguito vedrai perché sono utili i sondaggi su whatsapp, quando si usano e in quali situazioni.

A cosa servono i sondaggi su WhatsApp?

I doodle su whatsapp sono utili per avere una risposta immediata su un determinato argomento. Si possono proporre nei gruppi per avere risposte chiare senza affollare la conversazione. Per cui, servono per intervistare più persone ottenendo consensi veloci.

Scopri quando usare i sondaggi su WhatsApp per ottenere risposte immediate

I sondaggi WhatsApp si mandano soprattutto quando vogliamo un consenso su un tema specifico in una chat di gruppo e anche individuale tra due persone. Come funzionano? Chiedendo una domanda e dando diverse opzioni è possibile ricevere una risposta dalle persone a cui è destinato il sondaggio whatsapp.

Quando usarli?

I sondaggi su WhatsApp per iPhone e Android sono simili, cambia come sempre l’interfaccia basata sui dispositivi. Ma quali sono i casi in cui si usano?

Per raccogliere idee: ponendo i macro argomenti si può arrivare a dei micro argomenti, per esempio, proponendo spot o tecnologia si può arrivare al calcio e ai cellulari, quando magari si deve scegliere un regalo di compleanno in base ai gusti del festeggiato.

Per prendere una decisione su varie proposte: proponendo diverse idee si può scegliere l’ideale per l’intero gruppo.

Può servire anche per avere una risposta affermativa o negativa: anche le parole sì e no possono creare confusione in una chat, difficili da raccogliere. Con un sondaggio WhatsApp è più facile.

Ecco scoperto quando usare i sondaggi su WhatsApp. Ti è stato utile?