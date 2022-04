L’oroscopo di maggio prevede soldi e soddisfazioni per alcuni, frustrazione e sfortuna per altri. Ma niente panico: ecco come evitare i tiri mancini dei pianeti.

I segni più fortunati secondo l’oroscopo di maggio

I segni baciati dalla fortuna a maggio sono soprattutto tre. Sul gradino più basso del podio c’è lo Scorpione, che comunque vivrà un mese molto importante. Maggio sarà all’insegna del successo in amore, grazie alla presenza di Giove nella quinta casa, quella del piacere. Per i nati sotto il segno dello Scorpione è, dunque, il momento di sfoderare il proprio fascino e il talento speciale che li contraddistingue.

Secondo posto per il Cancro, che avrà successo soprattutto sul lavoro. Maggio sarà infatti un mese straordinario per la carriera, grazie al transito di Venere e alla presenza di Giove nella decima casa. I nati sotto il segno del Cancro riusciranno a stupire colleghi e superiori, perciò una promozione o nuove responsabilità potrebbero essere all’orizzonte.

Infine, tra i segni baciati dalla fortuna svetta l’Ariete. Il mese di maggio potrebbe essere addirittura il migliore di tutto il 2022, soprattutto per quanto riguarda le finanze. Il merito è di uno speciale pianeta che entrerà nel segno dell’Ariete, dove rimarrà fino alla fine di ottobre. Stiamo parlando di Giove, l’astro della buona sorte e dell’abbondanza, che promette un lungo periodo di successo economico. Non tutti i segni zodiacali, tuttavia, avranno la stessa fortuna. A dover fare particolare attenzione è soprattutto la Vergine. Ma perché?

Soldi e successo a maggio per Ariete, Cancro e non solo, Vergine perseguitata dalla sfortuna se non si protegge così

Il mese di maggio, purtroppo, sarà anche funestato da un evento fra i più temuti: il moto retrogrado di Mercurio. A soffrirne sarà soprattutto la Vergine, perché è governata proprio da Mercurio. Fra il 10 e il 22 maggio, i nati sotto il segno della Vergine devono aspettarsi incomprensioni, ritardi, errori, fraintendimenti, brutte figure e inconvenienti. Come se non fosse abbastanza, tutte queste sfortune si concentreranno nell’ambito del lavoro: infatti, il moto retrogrado di Mercurio avverrà nella decima casa, quella legata alla carriera e alla reputazione. Insomma, soldi e successo a maggio per Ariete, Scorpione e Cancro, tutto l’opposto per la Vergine. Ma esiste un modo per proteggersi da questo disastro?

In primo luogo, chi è nato sotto il segno della Vergine dovrebbe sapere che c’è un amuleto per contrastare gli effetti di Mercurio retrogrado. Ma, soprattutto, bisogna ricordarsi che prevenire è meglio che curare. A partire dal 10 maggio, dunque, è meglio rileggere due volte le email e ricontrollare le date e gli orari importanti. La retrogradazione di Mercurio è anche un momento fondamentale per rallentare ed evitare di assumere troppi impegni e responsabilità. Per i nati sotto il segno della Vergine, i più perfezionisti in assoluto, l’obiettivo è trovare un po’ di gentilezza e pazienza verso sé stessi. È questo il modo migliore per sopravvivere quando si ha Mercurio contro.

