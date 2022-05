Quando scegliamo le vacanze per il mare, la Bandiera Blu è sinonimo di garanzia per la pulizia delle acque. Se poi questo riconoscimento internazionale viene dato più volte, difficile incappare in una delusione. Ma la Bandiera Blu non è l’unico riconoscimento per chi fa del turismo la propria identità. E, infatti, la perla italiana che andremo a vedere oggi è stata premiata anche con la Bandiera Gialla, che non riporta per una volta alla famosa canzone. È il riconoscimento per quelle realtà che si distinguono per la bellezza delle piste ciclabili. Metro di giudizio che, finalmente anche in Italia è considerato importante, soprattutto per attirare i turisti internazionali che si caricano spesso le bici sulle macchine.

Un gioiello tra i gioielli

Pluripremiato per il suo territorio pulito e ospitale è questo luogo. Siamo nella bellissima Cannobio, sul Lago Maggiore, comune che confina con la Svizzera e che fa parte della provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Bandiera Blu 2022 per la bellezza delle acque del suo lago, tra i più affascinanti d’Europa. Non è una sorpresa che artisti e letterati internazionali amino e definiscano i nostri laghi come unici al Mondo, e anche Cannobio col Lago Maggiore è tra questi. La Bandiera Blu arricchisce una sala trofei che aveva visto questa perla trionfare qualche anno fa proprio con la Bandiera Gialla per le sue piste ciclabili di altissimo livello. Sono molti i reperti archeologici che indicano come questa zona forse già un polo commerciale importante prima dell’arrivo dei romani. Confine naturale tra il Mediterraneo e le Alpi, Cannobio già dall’antichità si era fatta conoscere e apprezzare.

Pluripremiato per il suo territorio pulito e ospitale adesso questo meraviglioso e antico borgo si fregia anche della Bandiera Blu

Come accade spesso per gli splendidi paesi del Lago Maggiore, anche qui troviamo un’eleganza architettonica davvero unica. Dimore rinascimentali e palazzi di incredibile pregio, con reperti che ricordano anche l’importanza medievale di questo borgo. Un saliscendi di gradini e di scorci che dal centro ci portano al lago, tra vicoli e vie strette che fanno capire come Cannobio fosse anche una valida struttura difensiva. Edifici del ‘700, vivaci e multicolore allietano le passeggiate che portano al lungolago, ricco di strutture ricettive e piacevolissimi negozi di souvenir.

Il Lido, con le sue acque appena premiate, offre al turista la possibilità di prendere il sole, rilassarsi, ma anche fare vela e immersioni. Cannobio è consigliato anche per gli amanti del trekking e delle passeggiate con le sue vallate interne.

Lettura consigliata

