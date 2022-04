Con l’arrivo della primavera ci troviamo a fare i conti con questi ospiti indesiderati. Soprattutto chi vive in città si trova a dover combattere per proteggere balconi e terrazzi dai piccioni. Non solo sostano sulle ringhiere, ma spesso e volentieri nidificano nei punti più nascosti del balcone. Infatti, a tanti sarà capitato di ritrovare un piccolo nido dietro il motore del condizionatore. Ma forse il problema più grosso è il pavimento tappezzato di escrementi.

Così il nostro balcone diventa impraticabile e non possiamo goderci con tranquillità il piacevole tepore primaverile. Abbiamo provato di tutto, ma nulla sembra funzionare per allontanarli definitivamente.

Piuttosto che CD e girandole, per allontanare i piccioni dai balconi ecco un metodo geniale che pochi conoscono

Pulire gli escrementi di piccione dal pavimento del nostro balcone o terrazzo è un’operazione che richiede tempo. Per eliminare ogni traccia sarebbe bene utilizzare un detergente antibatterico e successivamente l’ammoniaca. Quest’ultima potrebbe essere utile per farli desistere dal tornare.

Ma non sempre questo metodo sembra essere efficace per liberarsene una volta per tutte. Infatti, se dovesse piovere, l’odore pungente dell’ammoniaca scomparirebbe. Per questo è bene conoscere altri metodi per evitare che i piccioni tornino.

I CD e le girandole i più diffusi

Ci sarà capitato di vedere in tantissimi balconi questi oggetti appesi con fili o lenze trasparenti. Il materiale rifrangente dei CD sembra essere utile per spaventarli e non farli posare nel balcone. Lo stesso vale per i fogli d’alluminio, specchi e altri oggetti simili, come le capsule del caffè.

Le girandole poi spaventerebbero i piccioni, se posizionate in punti strategici del balcone o della ringhiera. Come anche dei fantocci che sembrano falchi, predatori molto temuti dai piccioni. Ma non sempre questi metodi sembrano bastare, anche a causa della poca superficie coperta.

Infatti, i piccioni potrebbero evitare di sostare in quel determinato punto, ma poi posarsi in un angolo più sicuro. E di certo non possiamo tappezzare tutto il balcone di CD o girandole, altrimenti sarebbe inutilizzabile.

Il rimedio a cui non avevamo pensato

Dobbiamo allora rendere inospitale tutta la superficie del balcone. E come fare? Utilizziamo della ghiaia o dei sassolini sul pavimento, per infastidirli e non farli atterrare. Possiamo creare una zona dedicata, una specie di angolo verde con dei sassolini e dei terrari. Oppure posizionarli nei punti scoperti del pavimento, dove non abbiamo divanetti o sedie. Creeremo così un ambiente sfavorevole per atterrare, visto che in genere preferiscono superfici lisce.

Quindi, piuttosto che CD e girandole, per allontanare i piccioni proviamo a mettere della ghiaia a terra. Facciamo solo attenzione se viviamo in un condominio o ad un piano rialzato. Meglio stendere un tappeto che abbia dei rialzi laterali per protezione. Così i sassolini o la ghiaia non si sposteranno, rischiando di cadere di sotto e fare danni. Completiamo l’arredamento del nostro balconcino con delle stupende piante ricadenti. Oltre a proteggerci dai piccioni sono molto utili per avere più privacy.

