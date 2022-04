A Wall Street fra oggi e domani si potrebbe tornare al rialzo. In caso contrario sarebbe preoccupante

Siamo a ridosso di un nostro setup mensile (6/7 aprile) e ancora le probabilità sono molto elevate che a Wall Street fra oggi e domani si potrebbe tornare al rialzo. Tutti gli oscillatori sono infatti ancora in tendenza rialzista, ma come al solito non si darà nulla per scontato e si seguiranno i grafici e la loro tendenza.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del giorno 5 aprile sono stati i seguenti:

Dow Jones

34.641,18

Nasdaq C.

14.204,17

S&P 500

4.525,12.

A Wall Street fra oggi e domani si potrebbe tornare al rialzo. Attenzione alla tenuta o meno dei seguenti livelli

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 34.538. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.538.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.131. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 14.101.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.507. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.507.

Posizione di trading multidays in corso e segnale dei nostri Trading Systems

Mantenere i Long in corso dall’apertura del 21 marzo.

Continua il trend ribassista per JPMorgan

Il titolo (NYSE:JPM), ha chiuso la giornata di contrattazione del 5 aprile al prezzo di 133,34, in ribasso dell’1,89% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 126,33 e il massimo a 168,53.

La tendenza di breve termine è ribassista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori ai 142,54 dollari, saranno possibili ulteriori ribassi verso area 124,38 e poi 113,69. Alcuni oscillatori iniziano a ravvisare una certa probabilità che il minimo annuale possa essere molto vicino, e che forse potrebbe essere stato anche già segnato.

