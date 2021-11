Novembre per molti appassionati di verde significa solo una cosa: moltiplicare le piante. Per moltissime, infatti, questo periodo è una sorta di letargo e così possiamo approfittarne per riprodurle.

Per esempio, se si parla delle fresie, per avere ricche fioriture da far invidia ai vicini possiamo fare questa semplicissima cosa.

Novembre, però, è anche tempo di talee e, generalmente, le piante predilette sono due.

Da una parte le ortensie, per riempire tutta la casa con i loro particolari fiori e il profumo inconfondibile che sa subito di primavera. Dall’altra il rosmarino, una delle piante aromatiche più utilizzate in cucina.

In questo articolo, invece, scopriremo che ancora più di ortensia e rosmarino, sono queste le talee da fare a novembre per avere balconi e giardini ricchi di piante a costo zero.

Le talee di latifoglie

In questo periodo dell’anno possiamo dedicarci proprio a questa tipologia di talee.

Le latifoglie sono delle piante, tra alberi, rampicanti e arbusti, che hanno delle foglie larghe che cadono in autunno e ricrescono in primavera.

Per questo motivo, dovremmo evitare di avventurarci con questa pratica su piante sempreverdi.

La talea di latifoglie sarebbe relativamente semplice da fare e basterebbe seguire in ordine questi passaggi:

tagliare il ramo prescelto dal quale fare la talea, lungo da 40 a 120 centimetri; tagliarlo sul fondo, dalla parte che poi sarà piantata, proprio al di sotto di un nodo da dove crescerà il germoglio; tagliarlo sulla parte superiore, a distanza di circa 6 centimetri, lasciando almeno un altro nodo al di sopra di quello inferiore; sia in piena terra che in vaso, fare un buco di circa 2-3 centimetri e piantare la talea; innaffiare per bene la pianta.

Ora che abbiamo la nostra talea, possiamo lasciarla tranquillamente all’esterno, senza preoccuparci troppo di eventuali temperature sotto lo zero.

Poi, come altro accorgimento, per tutto l’inverno andrebbe innaffiata solo quando il terreno è secco ma senza, però, abbondare.

In primavera, invece, dovremmo dare l’acqua ogni giorno e dovremmo posizionarla in un punto del giardino o del balcone che sia ombreggiato.

Ma quali piante sono adatte alla talea di latifoglie?

Andiamo a scoprirlo proseguendo la lettura.

Più di ortensia e rosmarino sono queste le talee da fare a novembre per avere balconi e giardini ricchi di piante

Tra le più adatte troviamo:

il biancospino;

le rose rampicanti;

la forsythia;

la vite;

la mela cotogna;

il ribes.

