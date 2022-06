Gli spazi esterni della casa andrebbero trattati con tanta cura quanta ne mettiamo per stanze e pavimenti. Per questo, chi ha a disposizione un giardino potrebbe pensare di tenerlo in ordine e schermarlo con le piante per siepi migliori. La privacy è importante, così come lo è proteggere le zone adibite al soggiorno e al relax.

Tra queste c’è senza dubbio il pergolato, una soluzione che sempre più persone stanno adottando per l’outdoor. Questo perché si rivela perfetto per creare ombra fuori e ripararsi dal sole cocente. Ma anche per invitare amici e parenti a far due chiacchiere davanti a una bevanda fresca e qualche stuzzichino.

Anche il nostro spazio, pergolato o grigliato che sia, però, andrebbe curato ed eventualmente coperto. Le soluzioni a nostra disposizione sono diverse, tra cui alcuni materiali industriali. Ma se volessimo un’idea più naturale che migliori anche l’estetica, allora dovremmo puntare sulle piante.

Consigli per coprire con le piante

Le piante rampicanti sono perfette per chiudere con eleganza griglie e pergole. A questo scopo potrebbe farci comodo qualche esemplare perenne, ma non sempreverde. Infatti, questi ultimi tenderebbero a ombreggiare la struttura anche in inverno, quando un po’ di luce farebbe comodo.

Prima di piantare dovremmo prendere alcune distanze di sicurezza, soprattutto nel caso dei pergolati. La regola generale sarebbe quella di sistemare il fusto a circa 25 cm dal pilastro della pergola. Tenendo conto, poi, che tra la buca e la struttura portante dovrebbero restare almeno 10 cm.

Altro che bambù o PVC, sarà questa pianta rampicante a crescita rapida a coprire pergolati e grigliati alla perfezione

Le coperture industriali sono comunque un buon sistema di protezione. Il PVC, in particolare, è un materiale economico e resistente. In più ha il vantaggio di non far passare l’acqua, impermeabilizzando la struttura.

Di moda c’è anche il classico bambù, che garantisce robustezza e un pizzico di originalità. Per non dimenticare che è totalmente naturale. Ma se volessimo un impatto visivo ancora maggiore, dovremmo puntare sul glicine.

È questa la pianta che farà invidia a chiunque, altro che bambù o PVC. Con le sue infiorescenze a grappoli viola, bianche o rosa e lo sviluppo fulmineo farà la fortuna di chi la coltiva. Consigliamo in particolare la varietà Wisteria Floribunda, che genera delle sorte di festoni naturali incredibilmente ornamentali.

Prima di piantare il glicine ricordiamoci di allargare bene le radici, soprattutto se l’abbiamo comprato in vaso. Dopo aver formato la buca, adagiamo subito del terriccio fertile e uno strato di concime organico sul fondo. Se il pergolato è pavimentato, meglio tenere la pianta in vaso e nutrirla regolarmente.

