Un tripudio di colori e felicità! Un modo per decorare balconi e terrazzi in modo favoloso ma senza troppa fatica. Basteranno 3 piante, belle e variopinte, per rendere gli spazi esterni di casa dei veri e propri angoli green sempre fioriti, anche sotto il sole cocente. Una vera garanzia soprattutto in piena estate, quando gran parte delle piante muore facilmente a causa del forte caldo. Ebbene, ci sono dei vegetali capaci, come per magia, di produrre più boccioli in situazioni difficili. Difatti, più c’è sole e più faranno fiori! Dunque, sono davvero piante perfette per chi possiede balconi o giardini particolarmente soleggiati.

In precedenza, avevamo parlato di 5 piante che resistono facilmente fino all’autunno con fiori gialli, belli come il sole che illuminano balconi e terrazzi. Per un tocco originale e di classe, ecco anche le 3 specie da non perdere che regalano le sfumature celesti e blu come il mare e che richiedono anche poche cure. Oggi, invece, parleremo di 3 piante molto belle e colorate, perfette da esporre in zone della casa esposte al sole, giacché non temono la siccità.

D’altronde, più c’è sole e più faranno fiori, ecco 3 piante meravigliose che resistono tutta l’estate senza fatica per balconi e terrazzi semplicemente spettacolari

Partiamo dal solanum, un meraviglioso rampicante sempreverde che ama il sole. Esistono diverse specie di questa pianta meravigliosa. In particolare, il solanum jasminoides è conosciuto anche con il nome di gelsomino di notte. Presenta un fogliame lucido, verde scuro e dalla primavera e fino all’autunno regala dei piccoli fiori bianchi, a forma di stella. Questa pianta è facile da coltivare e si adatta perfettamente a zone calde. Inoltre, resiste bene a caldo e salsedine. Dunque, è perfetta per abbellire e coprire pergolati in località di mare. Non necessita di tanta acqua, ma è meglio lasciare sempre il terriccio umido. In inverno, invece, dovrà essere protetta perché detesta le temperature basse.

La seconda pianta suggerita è l’euphorbia. Un vegetale che si coltiva senza problemi in zone soleggiate. Non teme l’afa o il caldo. I suoi fiori sono come grappoli delicati dalle sfumature del rosa e del rosso.

Infine, per un balcone ricco di fiori per tutta l’estate, si consiglia di puntare sulle aizoaceae, ovvero una famiglia di piante succulente dell’ordine Caryophyllales che donano una fioritura abbondante dai colori più disparati, con dei fiori che ricordano le margherite. I petali, però, sono più numerosi e sottili. Inoltre, resistono bene alle temperature afose della bella stagione.

