Come rendere mozzafiato qualsiasi balcone, anche quello più piccolo e stretto? Sicuramente, una buona organizzazione degli spazi è già un ottimo punto di partenza. In questi giorni di primavera, molti si dedicheranno alla pulizia degli ambienti esterni di casa. A tal proposito, ecco i trucchetti migliori per rinnovare tavolini e sedie in plastica senza spendere una fortuna. Le piante rappresentano una risorsa preziosa per decorare e abbellire sia le stanze interne che gli ambienti situati fuori dalle mura domestiche. In alcuni casi, possono fungere da schermo protettivo contro gli occhi indiscreti di vicini o passanti curiosi. Ecco, ad esempio, come proteggersi dai vicini ficcanaso e avere balconi e giardini con fiori coloratissimi grazie ad una sola pianta bellissima. Per creare una vera e propria oasi dalla bellezza spettacolare, si possono scegliere dei vegetali specifici a seconda delle diverse sfumature cromatiche dei fiori.

Di seguito, mostreremo 3 piante originali dai fiori blu come il mare per trasformare balconi e giardini in veri angoli di paradiso fino al prossimo autunno

Grazie a questi fiori, le più belle tonalità del mare s’intrecciano, formando un angolo a dir poco originale e decisamente suggestivo. Iniziamo, parlando della lithodora. Una pianta appartenente alla famiglia delle Boraginaceae. In natura esistono diverse tipologie di lithodora, quella più rinomata e coltivata in vaso prende il nome di lithodora rosmarinifolia. Una specie conosciuta anche come “erba perla”. Si presenta come una pianta con molti steli dal color verde scuro. I fiori, invece, sono piccoli e presentano 5 petali, disposti a stella e che si colorano di un bellissimo blu elettrico. La fioritura della lithodora è abbondantante e duratura. Una vera chicca da sfoggiare sul balcone.

La seconda pianta che trasformerà balconi e giardini in vere opere d’arte è la buglossa. La varietà chiamata “anchusa azurea” regala dei fiorellini delicati a forma di stella e dal colore celeste o blu. La buglossa è una pianta erbacea officinale che ammalia per la sua fioritura prolungata.

Infine, il papavero blu dell’Himalaya è una pianta che lascerà tutti a bocca aperta. È una specie perenne che appartenente alla famiglia delle Papaveraceae. Il suo fiore ha le sembianze di un comune papavero ma il colore è di un blu spettacolare e il centro è caratterizzato da pistilli di un giallo vivace.

Insomma, queste 3 piante originali dai fiori blu come il mare sono da non perdere. E niente paura se nei negozi vicino casa non si riescono a trovare. Oggi, basta un clic per far arrivare piante e fiori direttamente a casa.