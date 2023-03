Pipì di gatto, il migliore prodotto da usare: stop al cattivo odore e nessun danno all’animale

Pulire la pipì di gatto è un’attività ricorrente se si ha un gatto piccolo, che non riesce a usare la lettiera o ha dei problemi di salute. Ecco qual è il migliore prodotto da usare senza creare danni e per un risultato eccellente.

Avere un gatto in casa è molto bello sotto diversi punti di vista. Tuttavia, ci sono anche dei piccoli inconvenienti da tenere in considerazione. Uno di questi è la pipì, la quale può risultare molto fastidiosa per l’odore pungente.

Sappiamo molto bene che i gatti hanno tra le loro abitudini innate quella di andare a fare i propri bisogni dove trova della sabbia. Per questo, una volta posizionata una lettiera in casa non dovrebbero esserci problemi.

Ma cosa fare se il gatto è ancora piccolo? Se ha dei problemi di incontinenza? Per quanto riguarda la pipì di gatto, il miglior prodotto da usare ve lo sveleremo noi qui di seguito. Ci siamo basati su una ricerca di prodotti disponibili in commercio e di recensioni.

Non parliamo solo del risultato di togliere il cattivo odore, ma anche di non nuocere alla salute di animali e persone.

Pipì di gatto, il migliore prodotto da usare è questo: tutti i vantaggi della scelta

Il prodotto che meglio di tutti può pulire pipì di gatto, o di cane, eliminando l’odore, igienizzando e facendo tutto in modo del tutto naturale è un detergente enzimatico.

I microorganismi presenti nella miscela scompongono la macchia in parti più piccole, poi i batteri buoni lavorano per far sparire tutto. È un’azione combinata straordinaria: è in grado di togliere macchie ed aloni e far sparire il cattivo odore.

Si può usare anche come soluzione a macchie di vomito o di sangue. Riesce a fare il suo dovere in poco tempo, è biologico al 100% e completamente atossico. Molto meglio scegliere questo tipo di igienizzante, invece di usare la candeggina, non trovate?

I migliori detergenti enzimatici in commercio sono questi:

OVER CLEAN URINE FREE SPRAY SIMPLE SOLUTION EXTREME GREEN HERO

I prezzi variano a seconda dei negozi fisici o online, ma di solito si aggirano sui 10-20 €. Un piccolo investimento su un prodotto che vi permetterà di rimuovere l’odore al 100.

Ricordate che se voi non sentite nulla, il cane e il gatto hanno un olfatto molto più sviluppato e, quindi, possono sentire piccole tracce rimaste. Un animale è portato a rifare la pipì dove sente di averla fatta precedentemente.

Le caratteristiche da tenere in considerazione

Anche se non riuscite a trovare i tre prodotti considerati i migliori secondo le recensioni del web, potete determinare la qualità e l’efficienza di un detergente grazie ad alcune indicazioni:

concentrazione : alcuni prodotti non sono naturali al 100% ma mescolati con ammoniaca o candeggina;

: alcuni prodotti non sono naturali al 100% ma mescolati con ammoniaca o candeggina; tempo di asciugatura : il tempo adeguato di un’azione completa va dalle 12 alle 24 ore, ci sono prodotti ad azione rapida, ma che hanno meno efficienza;

: il tempo adeguato di un’azione completa va dalle 12 alle 24 ore, ci sono prodotti ad azione rapida, ma che hanno meno efficienza; fragranza: attenzione agli elementi aggiunti per creare un buon profumo, alcune fragranze potrebbero infastidire voi o gli animali.

Non vi rimane che provare e vedere se questa è la soluzione giusta che stavate cercando.