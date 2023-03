Il gatto fa pipì in casa: ecco il motivo e come comportarsi per farlo smettere coi suoi dispetti

Gli animali sono fonte inesauribile di gioia e allegria nelle nostre case. I gatti, soprattutto, fieri e indipendenti, spesso si rendono protagonisti di scherzi poco graditi dai loro padroni.

I gatti sono animali meravigliosi che sanno essere indipendenti ma anche molto affettuosi. Ricoprire di baci e fusa il proprio padrone è una delle cose che amano maggiormente. Infatti, anche se comunemente vengono ritenuti animali più legati alla casa che alle persone, hanno bisogno di contatto umano. Lo dimostrano attraverso gesti come, ad esempio, il prendere il nostro posto sul divano o sul letto oppure strofinandoci il muso sulla mano.

Tuttavia, nonostante questo affetto, i gatti possono anche essere dei grandi dispettosi. Amano nascondersi, fare agguati e giocare durante la notte. Cose che non tutti i proprietari apprezzano particolarmente. Ma uno, tra i dispetti che compiono, fa molto pensare il padrone. Se ti sei mai chiesto perché i gatti fanno i dispetti oggi cercheremo di dare una risposta.

Il gatto fa pipì in casa: scopriamone insieme il motivo

I gatti sono animali abitudinari che non amano cambiare. Si assimilano, infatti, le abitudini sin da cuccioli e l’idea di cominciare a comportarsi diversamente potrebbe comportare stress. Se noi imponiamo al gatto qualcosa di differente rispetto a quello cui è abituato lui ce lo farà capire comunicandocelo attraverso piccoli dispetti. I gatti dispettosi sono all’ordine del giorno, ma in cosa consistono questi comportamenti? Da un lato il gatto potrebbe punirci per aver spostato la sua ciotola o la sua lettiera facendo i suoi bisogni in giro per casa.

Ancora, non è raro tornare a casa e trovare le piante gettate a terra o il terriccio sul pavimento. Anche questo un modo per comunicare disagio. I dispetti come questi o altri, la pipì in giro per casa o il nervosismo sono sintomo di un qualche disagio di fondo che andrebbe esaminato. Cosa è accaduto per trasformare un gatto tranquillo e rispettoso in un vero e proprio flagello di Satana? L’arrivo di un bambino, altri gatti sconosciuti nel territorio, aver spostato ciotole o lettiere, ad esempio.

Cosa fare per farlo smettere con i dispetti

Premesso che il gatto cercherà di attirare la nostra attenzione in diversi modi, sarebbe ottimo riuscire a capire come comportarsi. Innanzitutto mai urlare contro il gatto o, peggio, picchiarlo. Inoltre, meglio limitare i cambiamenti di abitudine a quelli strettamente necessari.

Oltre a questo, si potrebbero provare come rimedio i fiori di Bach specifici per animali. In alcuni casi potrebbero essere utili per arginare il problema. Quindi ecco il motivo per cui il gatto fa pipì in casa. Ma non solo, abbiamo anche capito come farlo smettere con i dispetti quotidiani.