Per tre segni zodiacali sfavoriti dalle stelle maggio non è iniziato proprio col piede giusto. Ma niente panico: l’oroscopo annuncia che i giorni più felici e fortunati del mese devono ancora arrivare, almeno per alcuni di noi.

Giovedì 19 sarà il miglior giorno di maggio per questo segno

I nati sotto il segno della Vergine stanno passando un momento davvero difficile. La colpa è tutta del famigerato moto retrogrado di Mercurio, responsabile di malintesi, ritardi, figuracce ed errori. Un vero incubo per la Vergine, il segno perfezionista per eccellenza. Purtroppo, gli effetti di Mercurio continuano a farsi sentire, ma ci sono tre buone notizie. La prima è che esistono delle strategie per proteggersi da questa valanga di sfortuna. La seconda è che bisogna pazientare ancora per poco: il moto del pianeta tornerà diretto il 22 maggio. Infine, nonostante tutte queste difficoltà, bisogna ricordarsi che il miglior giorno di maggio deve ancora arrivare.

Infatti, giovedì 19 è una data significativa per la Vergine. Mercurio, pur muovendosi ancora a ritroso, formerà un sestile con Giove, il pianeta dell’abbondanza, della generosità e della fortuna. Tutto ciò attiverà la Decima Casa astrologica, quella associata al successo, allo status, all’indipendenza e alla stima di sé. I nati sotto il segno della Vergine possono dunque aspettarsi una svolta e una botta di meritata fortuna, soprattutto negli ambiti legati alla Decima Casa. Ma la Vergine non sarà l’unica a festeggiare questa settimana.

Dopo troppe sofferenze finalmente l’oroscopo della terza settimana di maggio regala una svolta a Vergine, Gemelli e un segno fortunato

Come se Mercurio non bastasse, a inizio maggio ci si è messo anche Plutone, che continuerà a tormentare tutti i segni (tranne uno che, addirittura, ci guadagnerà). Ma alcuni troveranno un po’ di sollievo da questa valanga di cattiva sorte. Oltre ai nati sotto il segno della Vergine, nei prossimi giorni infatti brilleranno anche i Gemelli. La data da attendere per loro è il 20 maggio, quando il Sole entrerà proprio nel loro segno e porterà una ventata di positività.

Infine, dopo troppe sofferenze finalmente l’oroscopo promette bene anche per i Pesci. Per questo segno la miglior giornata sarà il 18 maggio, quando Marte e il pianeta governatore Nettuno si incontreranno proprio in Pesci. Ci si potrà aspettare una forte energia e motivazione: il momento è perfetto per cominciare una piccola o grande impresa. Inizia, dunque, un’ottima settimana per Vergine, Gemelli e Pesci. La possibilità di svoltare è dietro l’angolo!

