Pioggia di soldi per chi ha in casa biliardini vintage o antichi: il loro valore lascia senza parole

Pioggia di soldi per chi ha in casa biliardini vintage o antichi

È uno degli oggetti che da piccoli abbiamo usato di più e con cui abbiamo giocato tanto in compagnia di amici e parenti. Ma è anche oggetto di culto e gli appassionati cercano modelli del passato e li valutano ottimanente. Approfittiamone se ne abbiamo uno in casa.

Ci abbiamo giocato per ore e ore e chi ne ha in casa uno continua a farlo perché è un gioco appassionante. Il biliardino è un oggetto che ci ricorda l’infanzia, la socializzazione nei bar ma anche i pomeriggi trascorsi con gli amici inventando sfide infinite e scommesse sul risultato. Oltre a poterci ancora giocare, il nostro biliardino ha un valore notevole a seconda dell’anno di produzione, dello stato di conservazione e del modello.

Quello Grizou in legno di mango e ghisa è valutato 1.500 euro e se ne abbiamo un modello simile in casa potremmo pensare di venderlo per ricavare una somma importante. Atmosfera retrò garantita grazie al legno massello e alle maniglie in legno, piedi di ghisa, il biliardino è solido e resistente, è considerato inoltre un bellissimo oggetto di design. Un tocco decorativo che molti appassionati apprezzano e a cui pensano per arredare l’appartamento a seconda dello stile scelto.

Prezzi alle stelle

Pioggia di soldi per chi ha in casa un biliardino degli anni Quaranta. Anche se restaurato, i valori rimangono molto alti, quelli in stile inglese di legno e metallo valgono circa 3.000 euro e arricchiscono non solo la nostra sala giochi ma anche il soggiorno. Sono in grado di attirare l’attenzione e i nostri ospiti ci chiederanno di fare una partita non appena lo vedranno.

Sono oggetti davvero sorprendenti in grado di diventare autentiche opere d’arte se associati a uno stile particolare. I modelli art déco del 1950 valgono più di 12.000 euro anche se usati, restaurati o in condizioni non perfette. Purché possano ancora essere utilizzati e non abbiamo gravi difetti. I modelli italiani in vetro, metallo e legno devono essere valutati da un esperto, il loro prezzo potrebbe essere una piacevole sorpresa.

Pioggia di soldi per chi ha in casa oggetti particolari

In commercio troviamo un biliardino in stile art déco della Svizzera lungo 144 centimetri e alto 95 centimetri che vale quasi 15.000 euro. Tra gli oggetti vintage, soprattutto nella categoria giochi, sono prezzi che possono difficilmente essere eguagliati. Lo stesso valore hanno i biliardini simili provenienti dalla Francia.

Anche quelli in ferro e alluminio se degli anni Cinquanta hanno valori interessanti. Ci aggiriamo intorno ai 1.600 euro e le dimensioni sono sempre superiori ai 140 centimetri di lunghezza e più di 90 centimetri di altezza. Gli affari che possiamo fare in questo settore specifico e di nicchia sono tanti. Comprando un biliardino ora siamo sicuri che il suo valore verrà conservato nel tempo se non addirittura aumentato. Basti pensare ai modelli in cristallo temperato che oggi costano più di 16.000 euro. Sembra una cifra folle ma tra qualche anno l’oggetto potrebbe valere 20% o 30% in più e l’investimento non ha tanti margini di fallimento. Andare alla ricerca di biliardini rari è una attività remunerativa, bisogna essere esperti o molto ben informati.