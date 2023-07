Case cantoniere in vendita a prezzi stracciati: come fare l’affare del secolo

a Ferrovie dello Stato hanno messo in vendita decine di vecchie case cantoniere e ferroviarie. Questi immobili hanno prezzi inferiori a quelli di mercato e potrebbero rivelarsi un buon investimento immobiliare.

Se sognate di vivere in una casa immersa nella natura, lontana dal caos e dallo smog, ma allo stesso tempo ben collegata alle principali città, le case cantoniere fanno al caso vostro. Si tratta di vecchie abitazioni appartenenti alle Ferrovie dello Stato, che venivano assegnate ai dipendenti addetti alla manutenzione delle linee ferroviarie ma anche per la manutenzione delle strade. Oggi, molte di queste case sono inutilizzate e in vendita a prezzi molto vantaggiosi.

Perché comprarne una

Comprare una casa cantoniere può essere un buon investimento immobiliare, sia per uso personale che per metterla a reddito. Infatti, queste case hanno il vantaggio di essere situate in zone tranquille e verdi, ma allo stesso tempo ben servite dai mezzi pubblici. Inoltre, hanno spesso un fascino storico e architettonico, che le rende uniche e ricercate.

Le case cantoniere risalgono alla seconda metà dell’Ottocento, quando vennero costruite per ospitare i lavoratori delle ferrovie. Alcune di esse sono state ristrutturate e rese più confortevoli, altre invece mantengono il loro aspetto originale e necessitano di interventi di recupero. Oggi molte di queste, ma anche altri immobili delle Ferrovie dello Stato, sono messe in vendita a prezzi molto convenienti.

Case cantoniere in vendita a prezzi stracciati sul sito di Ferservizi

Le case cantoniere in vendita sono centinaia in tutta Italia, e si possono trovare sia sul sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato, Ferservizi, sia su portali immobiliari specializzati. Le offerte riguardano non solo le case cantoniere, ma anche altri immobili residenziali appartenenti alle FS, come appartamenti, uffici, magazzini, ecc. I prezzi variano a seconda della dimensione, della posizione e delle condizioni degli immobili, ma sono generalmente inferiori a quelli di mercato.

Per esempio sul sito di Ferservizi viene riportata l’offerta di un immobile in vendita a Milano di circa 72 metri quadrati a soli 70.000 euro. A Ghedi, in provincia di Brescia, una casa ex cantoniera di 90 metri quadrati viene offerta a 53.000 euro. Ad Arezzo un appartamento in una ex casa cantoniera, di 75 metri quadri, viene offerto a 69.000 euro.

Centinaia anche a meno di 50.000 euro

Ma ci sono centinaia di case cantoniere in vendita anche a meno di 50.000 euro. A San Donà di Piave una ex casa cantoniera di 190 metri quadri viene offerta a 48.000 euro. E a Termini Imerese, Palermo, un appartamento di 76 metri quadri è in offerta a poco più di 18.000 euro. A Trapani una ex casa cantoniera di 96 metri quadri viene venduta a 26.600 euro.

Le aste sono un altro modo per riuscire a comprare una casa a prezzi davvero eccezionali. Anche se acquistare casa sottoposta a sequestro giudiziario non è facile. Ci sono 7 cose da sapere assolutamente per comprare casa all’asta e risparmiare fino al 50% sul prezzo. Ma a volte si possono trovare anche case spaziose e confortevoli a meno di 28.000 euro anche senza asta, basta sapere cercare.