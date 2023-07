8 azioni su 40 hanno chiuso al rialzo la settimana di contrattazioni: i possibili scenari

La prova che la settimana appena conclusasi non sia stata affatto semplice per i rialzisti arriva da un numero molto chiaro e inequivocabile: solo 8 azioni su 40 hanno chiuso al rialzo la settimana di contrattazioni. Inoltre, tra le 8 azioni su 40 che hanno chiuso al rialzo, solo 4 hanno registrato un rialzo superiore all’1%. Le quattro azioni in questione sono Saipem, NEXI, FinecoBank e Leonardo. Per ciascuna di esse andiamo a studiare il quadro di medio termine.

Le azioni Saipem guadagnano circa il 15%, ma il difficile deve ancora arrivare: le indicazioni dell’analisi grafica

Con un rialzo di circa il 15% le azioni Saipem hanno dominato la settimana sul Ftse Mib. Un rialzo del genere non si vedeva da ottobre 2022 e potrebbe essere propedeutico a un’accelerazione rialzista. I tori, però, non possono ancora cantare vittoria. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni devono ancora superare la resistenza chiave in area 1,5165 €. Solo il superamento di questo livello potrebbe favorire un’accelerazione al rialzo secondo lo scenario tracciato in figura.

Segnale di forza per le azioni NEXI, ma il pericolo è dietro l’angolo: le indicazioni dell’analisi grafica

Per le azioni NEXI vale quanto scritto per Saipem. Un rialzo del genere non si vedeva da ottobre 2022 e potrebbe essere propedeutico a un’accelerazione rialzista. I tori, però, non possono ancora cantare vittoria. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni devono ancora superare la resistenza chiave in area 7,89 €. Solo il superamento di questo livello potrebbe favorire un’accelerazione al rialzo secondo lo scenario tracciato in figura.

Ottima reazione delle azioni FinecoBank, ma la vera svolta rialzista non c’è ancora: le indicazioni dell’analisi grafica

La caduta libera del peggiore titolo bancario da inizio anno sembra essersi arrestata. Tuttavia, non va sottovalutata la possibile rottura del supporto in area 12,64 €. In questo caso si potrebbe aprire il baratro per le azioni FinecoBank.

Al contrario, la rottura della resistenza in area 14,371 € potrebbe aprire le porte a un’accelerazione rialzista secondo lo scenario mostrato in figura.

Tutto procedere come da copione per le azioni Leonardo: le indicazioni dell’analisi grafica

Da alcuni mesi le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 10,042 € – 11,977 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità al titolo.

Lo scenario più probabile al rialzo è indicato in figura, mentre quello ribassista potrà essere valutato dopo l’eventuale inversione.

