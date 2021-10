Tra pochi giorni potremo finalmente prenderci una pausa un po’ più lunga dal lavoro.

L’ultimo weekend di ottobre, infatti, si allunga rubando un giorno a novembre e creando quello che tutti chiamano il ponte di Ognissanti.

Questo è il nome di una festa cristiana che celebra tutti i Santi ogni primo novembre, una giornata in cui chiudono molti uffici e scuole.

Per questo motivo parliamo di weekend lungo che potrebbe essere un’occasione per staccare totalmente la spina e allontanarsi da casa alla scoperta delle bellezze italiane.

In questo articolo, allora, proponiamo due mete meravigliose che potremmo raggiungere in quest’occasione per riempire gli occhi di splendore e arricchire il nostro bagaglio di nuove esperienze suggestive.

Un piccolo borgo medievale e una pittoresca città presepe sono mete italiane ideali per il ponte di Ognissanti

Il piccolo borgo medievale circondato da mura etrusche è Perugia, nel cuore dell’Umbria.

Questa città d’arte è ricca di storia e di tesori preziosi, un luogo dove si fondono e convivono perfettamente antichità e innovazione.

Infatti, tra viuzze, pozzi, archi e campanili troviamo anche delle modernissime scale mobili che dai parcheggi della città ci portano fino al centro.

Da qui ecco cosa potremmo vedere per un piccolo tour perugino:

la basilica gotica di San Domenico e il Museo archeologico nazionale dell’Umbria;

piazza Matteotti e il palazzo Capitano del Popolo;

piazza IV Novembre, il palazzo dei Priori e la Cattedrale;

la Rocca Paolina e l’Oratorio di San Bernardino.

Lasciamo ora Perugia per spostarci in un’altra regione italiana, la Basilicata, andando alla scoperta di una città presepe incastonata nel tufo: Matera.

Alcune tappe quindi che potremmo segnare nel nostro tour sono:

i Sassi, patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1993, che sono due quartieri del centro storico di Matera scavati nella roccia e abitati fin dalla preistoria;

piazza Vittorio Veneto;

il Duomo romanico e la Cattedrale;

il Palombaro lungo e il Castello Tramontano.

Infine, andiamo a vedere dove possiamo mangiare e dormire in queste due città seguendo le classifiche di Tripadvisor e Booking.

Il cibo e la notte a Perugia

Tre tra i migliori ristoranti della classifica di Tripadvisor quindi sono:

Piada & Delizie, Piazza Francesco Morlacchi 5;

Passatempo BBQ, Strada Fontana la Trinità 2/D;

Ristorante Il Giurista, via Bartolo 30.

Per passare la notte, invece, Booking ci suggerisce:

Chocohotel, 3 stelle, via Campo Di Marte 130;

Hotel Fortuna, 3 stelle, via Luigi Bonazzi 19;

Sangallo Palace Hotel, 4 stelle, via Masi 9.

Il cibo e la notte a Matera

Tre tra i migliori ristoranti della classifica di Tripadvisor sono:

Il Rusticone, via San Biagio 5;

A Barraca, via Adriano Olivetti 169;

Tierra, via San Biagio 27.

Per passare la notte, invece, Booking ci suggerisce:

Locanda di San Martino Hotel & Thermae, 3 stelle, via Fiorentini 71;

5 Elementi, luxury room, Vico Santa Cesarea 20;

Casa Del Sole, B&B, via San Pietro Caveoso 49.

