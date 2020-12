Piccoli trucchi della nonna per un impasto sempre soffice e morbido

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si decide di preparare una torta la prima cosa che si pensa è alla buona riuscita dell’impasto. Una torta classica vuole generalmente un impasto vaporoso e morbido. Una consistenza leggera che ricorda una nuvola associata ad un gusto buono che deve mettere d’accordo tutti i commensali. Nonostante l’impegno, però, può capitare che il risultato non sia così ottimale e la torta non sia poi così soffice. E allora come ovviare a questo piccolo intoppo nella preparazione del dessert? Un segreto c’è. L’esperienza delle nonne e delle mamme che per anni hanno dato vita alle creazioni culinarie più disparate viene in nostro soccorso anche in questo caso. Ecco in che modo.

Piccoli trucchi nonna per un impasto sempre soffice e morbido

Esiste uno stratagemma molto utile al quale affidare la riuscita del dolce desiderato. Sostituire alcuni ingredienti della ricetta potrebbe essere un’ottima soluzione per agevolare il risultato sperato. Ovviamente, gli ingredienti non devono essere scelti a caso ma con criterio, a seconda delle caratteristiche. Ad esempio, sostituire metà porzione della farina con la fecola di patate potrebbe essere un’idea vincente. L’impasto risulterà molto più leggero e soffice già dalla preparazione.

Setacciare gli ingredienti secchi come appunto la farina ma anche il lievito, non è mai scontato. Questo semplice passaggio, diminuirà di gran lunga la creazione di grumi e di conseguenza il composto risulterà più vaporoso e leggero.

Sostituire l’olio extra vergine d’oliva al posto del burro è un’altra arma vincente. Infine, anche i liquidi come il latte, quasi sempre presente nelle ricette delle torte, possono essere sostituiti da panna o ricotta. Il motivo? La consistenza più cremosa regalerà all’impasto una buona dose di morbidezza, oltre che sapore. Con questi piccoli accorgimenti, l’impasto si presenterà molto più denso, creando l’effetto “nuvola” tanto desiderato.

