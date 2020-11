Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un risveglio dolce e morbidissimo. Il gusto della genuinità racchiuso in una delle più classiche, squisite e veloci preparazioni. La ricetta che il Team di ProiezionidiBorsa vuole proporre ai suoi Lettori non è di certo una novità. In commercio, infatti, viene definita la torta Camilla e svariate sono le rivisitazioni che si trovano sugli scaffali dei supermercati. Questa sera, la Redazione vuole suggerire una versione di Camilla fatta in casa dalla mamma, buona come quella confezionata ma più semplice e genuina. Adatta per la colazione ma anche per gustarla da sola, ecco tutto l’occorrente per preparare una torta alta, sofficissima e veloce con questa ricetta della mamma da provare assolutamente.

Ingredienti

3 uova;

200 g di farina tipo 00;

250 g di carote;

200 g di zucchero semolato;

100 g di mandorle spellate;

1 arancia grande;

150 g di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci;

sale q.b.

Procedimento

Lavare, sbucciare e grattugiare finemente le carote. Prendere le mandorle spellate e tritarle con l’aiuto di un mixer fino a farle diventare farina. In una ciotola, inserire le carote e l’olio di semi. Mescolare con cura. In un’altra ciotola lavorare le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Versare questo composto nella ciotola con le carote e l’olio. Aggiungere la buccia grattugiata dell’arancia per aromatizzare. Setacciare la farina ed incorporare al composto. Aggiungere anche la farina di mandorle, il lievito setacciato ed un pizzico di sale. Spremere l’arancia ed aggiungere il succo al composto, mescolando sempre con cura.

A questo punto, prendere una tortiera imburrata e versare l’impasto. Infine, far cuocere a 180 gradi per 45 minuti circa con forno ventilato. Una volta cotta, la torta risulterà morbidissima e vaporosa. Una spolverata di zucchero a velo e la torta è servita.

