Una ricetta di facile realizzazione ma altrettanto scenografica per il pranzo di Natale? Ovviamente questi piccoli scrigni ripieni dei sapori invernali sono un primo piatto perfetto per Natale. Il Team di ProiezionidiBorsa spiega come realizzarli in maniera semplice.

Ingredienti per la ricetta

250 grammi di latte;

2 uova;

125 grammi di farina;

sale q.b;

qualche porro;

circa 300 grammi di funghi porcini o champignon;

provola affumicata q.b;

circa 200 grammi di speck ;

formaggio grattugiato;

una confezione di panna da cucina;

pepe nero q.b;

aglio q.b;

olio q.b.

Procedimento per la preparazione

Questi piccoli scrigni ripieni dei sapori invernali sono un primo piatto perfetto per Natale, a base di speck, provola affumicata e funghi porcini. Si tratta di crepes ripiene, chiuse a caramella e servite su una fonduta cremosa di formaggio. Iniziare preparando le crepes con latte e uova e aggiungendo, solo in ultimo, la farina, per non creare fastidiosi grumi. Un piccolo trucco? L’impasto sarà della consistenza giusta quando, soffiando leggermente sul mestolo a cucchiaio capovolto, si formeranno tante rose concentriche. Cuocere le crepes sul fuoco per qualche minuto e metterle da parte.

Con il porro si realizzano tante striscioline che serviranno a chiudere il fagottino. Basterà tirarle proprio come si fa quando si divide la stoffa. Il ripieno andrà realizzato in padella, facendo trifolare dapprima i funghi con olio, aglio e pepe nero. Solo dopo, aggiungere una confezione di panna da cucina e prezzemolo a piacere. Aggiungere anche lo speck tagliato a julienne.

Chiusura dei fagottini

Per realizzare questi piccoli scrigni, aprire la crepe e farcirla con il ripieno di funghi e speck. Aggiungere qualche dado di provola affumicata e richiudere il tutto, con il nastrino realizzato con i filamenti di porro. Dedicarsi alla realizzazione della fonduta di formaggio grattugiato e latte, che andranno fatti scaldare sul fuoco fino a completa fusione e addensamento. Scaldare i fagottini per una cinquina di minuti in forno prima di servire. Impiattare con la fonduta di formaggio sul fondo e il fagottino adagiato sopra. Gustare ancora caldi e filanti.