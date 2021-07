Uno dei modi per cercare di stare bene è sicuramente quello di prendersi cura di se stessi partendo da un’alimentazione sana ed equilibrata. Questo è “uno dei dettami” e consigli dell’AIRC.

Molti sono gli alimenti che contribuiscono a mantenere e migliorare il benessere fisico e mentale.

Altri addirittura aiutano nel prevenire diverse malattie e condizioni patologiche.

Piccoli ma preziosi sono i semi miracolosi per contrastare l’ipertrofia prostatica e ridurre i disturbi della menopausa e del sonno, dei veri e propri toccasana.

Parliamo dei semi di zucca che oltre ad essere degli ottimi snack, sono considerati degli alimenti salutari in quanto ricchi di proprietà benefiche.

Infatti come riportano le riviste specializzate contengono zinco, Omega 3, vitamine, fibre, ferro e inoltre sono validi antiparassitari ed antinfiammatori delle vie urinarie.

Tenderebbero ad abbassare il colesterolo nel sangue e migliorerebbero la regolazione dell’insulina nel corpo.

Ma tra le varie proprietà benefiche, i semi di zucca vanterebbero in particolare i benefici nei casi di ipertrofia prostatica.

Negli uomini di mezza età, molto frequente è il verificarsi dell’ingrossamento della ghiandola prostatica, accompagnato da problemi di minzione, bruciore e difficoltà ad urinare.

Dunque è stato riscontrato che un uso continuativo, ma senza eccessi dei semi di zucca, contribuirebbe nella riduzione dei sintomi della ipertrofia prostatica, riducendone anche la sua insorgenza.

Essendo i semi di zucca ricchi di zinco, in modo particolare di fitosteroli, questi ultimi sarebbero in grado di inibire e ridurre l’iperplasia ghiandolare.

Sarebbero dei grandi alleati nel conciliare il buon riposo notturno.

In essi è contenuto un alto quantitativo di triptofano, amminoacidi che vengono prima tramutati in serotonina e poi in melatonina. Per questo motivo contribuirebbero e faciliterebbero un sano e buon riposo.

Inoltre essendo ricchi anche di magnesio, come riportano alcune riviste specializzate sarebbero ideali per contrastare i sintomi della menopausa come l’insorgenza delle vampate di calore e sudorazione eccessiva.

Come procurarli?

I semi di zucca si possono ricavare dalla zucca fresca, lasciandoli semplicemente essiccare per un paio di giorni, oppure si possono acquistare al supermercato già confezionati.

Da preferire quelli naturali non salati.

Sono ottimi da mangiare come gradevoli snack, tostati da aggiungere in insalate o zuppe, oppure per preparare gradevoli tisane.

Secondo alcuni consigli è consigliabile consumare circa 10 di semi di zucca al giorno cercando di non eccedere.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento comunque è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico di fiducia.

Approfondimento

Basterà preparare una semplice tisana con 100 grammi di semi di zucca lavati e schiacciati, da far bollire a fuoco lento in un tegamino per qualche minuto.