Sana alimentazione e allenamento quotidiano sono il giusto mix per mantenersi in forma e in buona salute. A tavola, però, non basta contare le calorie. Il team di ProiezionidiBorsa ha più volte affrontato l’argomento sotto vari punti di vista. Abbiamo visto, ad esempio, quali sono gli orari ideali per consumare i pasti e quante volte bisognerebbe masticare.

Riassumendo i vari concetti, la conclusione è che si deve mangiare lentamente e con tranquillità ma non è così semplice come può sembrare.

Vediamo quindi dei piccoli e semplici stratagemmi per sentirci sazi prima e ridurre le calorie

L’ambiente che ci circonda influisce molto su di noi e sul nostro modo di essere. Ingurgitare in fretta un panino al bancone del bar con l’ansia della gente dietro di noi che scalpita per prendere posto non è il massimo. Ogni volta che si può, è bene sedersi a tavola e consumare il pasto con tranquillità, fosse anche un banale tramezzino.

A casa, anche se si è da soli, bisogna prestare attenzione ai dettagli. Apparecchiamo la tavola con cura e prepariamoci un pasto decente.

Cucinare

I pasti pronti acquistati in gastronomia o i surgelati da scaldare al microonde sono una gran comodità ma devono rappresentare l’eccezione e non la regola. Anche i single dovrebbero cucinare piatti sani realizzati con ingredienti freschi. Impiegare del tempo per la realizzazione del pasto ce lo farà apprezzare meglio e di più quando lo andremo a consumare. Se mangiamo ciò che abbiamo preparato con le nostre mani avremo più voglia di assaporarlo boccone per boccone e con maggiore attenzione.

Evitare le distrazioni

Il tempo di un normale pasto sarà di circa 20 minuti, mezz’ora al massimo. Cerchiamo almeno in quel breve lasso di tempo di staccare da tutto il resto. Evitare quindi di leggere le mail e i messaggi quando si è a tavola e di non rispondere alle telefonate. L’ideale sarebbe silenziare il telefono ed evitare inoltre di guardare la televisione e leggere o di fare qualsiasi altra azione che distoglie l’attenzione da ciò che abbiamo nel piatto.

Se siamo distratti tenderemo infatti a divorare il pasto senza assaporarlo e lo finiremo senza neppure rendercene conto senza sentirci sazi.

Mangiare in compagnia tutte le volte che si può

Chiacchierare ed essere coinvolti in una conversazione con qualcuno ci fa mangiare più lentamente. Per chi vive in famiglia condividere i pasti dovrebbe essere un’abitudine scontata. Chi vive da solo invece dovrebbe prendere la sana abitudine di invitare gli amici a casa con una cadenza settimanale regolare.

Ed ecco qui i piccoli e semplici stratagemmi per sentirci sazi prima e ridurre le calorie. Non è poi niente di così difficile!