Gli antipasti devono, almeno in estate, essere davvero veloci da preparare. Devono essere sfiziosi e freschi, e non rubarci troppo tempo. Abbiamo tantissime cose belle da fare in estate, e stare in cucina non è il massimo. Infatti, ecco l’antipasto velocissimo, gustosissimo, fresco ed estivo con salmone e ingrediente segreto.

I colori e i sapori dell’estate

L’estate è quella stagione in cui certamente dobbiamo sempre mangiare, ma spesso abbiamo molto meno appetito. Di conseguenza, ciò che tutti ricerchiamo sono banalmente i sapori e i colori leggeri, freschi, aromatici. Grande gusto con pochissime calorie, veloci da preparare ma molto soddisfacenti a livello gustativo

Quindi, tutta questa descrizione per dire che il salmone è davvero il re dell’estate. In passato Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo provato ad associarlo alla robiola in questo articolo, oggi vogliamo sperimentare. Vorremmo che il Lettore pensasse a nuove sensazioni e a nuove emozioni. Vediamo come fare.

Antipasto velocissimo, gustosissimo, fresco ed estivo con salmone e ingrediente segreto

Il compagno perfetto per un salmone veloce, estivo e leggero è senza dubbio il formaggio francese che si chiama comté. Nobilissimo formaggio a pasta dura, viene dalla Regione della Franca Contea, che si trova vicino alla Svizzera.

Il suo gusto può variare dall’estremamente delicato al molto intenso. Tutto dipende dal periodo di affinamento, che può arrivare anche a moltissimi mesi.

Per abbinarlo al salmone, potremmo sperimentare questa procedura. Innanzitutto, dovremmo andare a condire il salmone con dell’olio, del limone e del pepe. Lasciamolo riposare per qualche minuto, così da far amalgamare bene tutti i sapori.

In seguito, dobbiamo andare a tagliare il comté molto finemente, tanto da renderlo quasi trasparente.

A questo punto, dobbiamo far cadere sul salmone quei veli di formaggio. Forse, i più audaci potrebbero sperimentare ancora oltre. Con l’aiuto di un coltello affilato, possiamo quasi creare una neve di questo formaggio e ricoprire per bene il salmone. Il risultato è garantito, e cucineremo un piatto da grandi chef.