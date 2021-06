“Mangia più piano!”. Chissà quante volte mamme e nonne ce lo hanno ripetuto e non si tratta di un modo di dire. Per mantenersi in salute e in ottima forma fisica non basta controllare cosa e quanto si mangia ma dobbiamo fare attenzione anche a come e a che velocità assumiamo il cibo. Vari studi scientifici hanno dimostrato che mangiare troppo in fretta è assai nocivo. Ma per sapere se stiamo mangiando abbastanza lentamente o troppo rapidamente basta contare i bocconi.

Basta fare questa semplicissima cosa quando mangiamo per assumere meno calorie, dimagrire e sentirsi sazi prima e la scienza lo conferma

Quando mangiamo dovremmo masticare ogni singolo boccone almeno 35 volte.

A stabilire tale numero è stato Xand van Tulleken, esperto britannico che ha studiato a Oxford e ad Harvard e che ha svolto questo esperimento. 20 donne sono state invitate a mangiare un piatto di pasta e a fermarsi non appena avvertivano il senso di sazietà. Il risultato ottenuto ha visto che in media le stesse hanno masticato ogni boccone 15-20 volte.

Van Tulleken ha poi approfondito la questione con un altro esperimento: ha chiesto a 10 donne di masticare 35 volte ogni boccone. È emerso che chi aveva masticato meno di 35 volte aveva assunto 468 calorie di media mentre chi aveva masticato di più avvertiva il senso di sazietà già dopo 342 calorie.

Si parla quindi di una differenza di ben 124 calorie, una quantità non di poco conto sull’introduzione calorica complessiva quotidiana.

Grasso addominale

E non è ancora finita perché in Giappone il team medico dei ricercatori dell’Università di Hiroshima ha monitorato per 5 anni abitudini e peso di uomini e donne. È emerso che chi mangia con grande avidità e troppo velocemente presenta un maggior accumulo di grasso a livello addominale.

Del resto, ce lo raccomandavano sempre le nostre nonne ma basta fare questa semplicissima cosa quando mangiamo per assumere meno calorie, dimagrire e sentirsi sazi prima e la scienza lo conferma: masticare è uno strumento dietetico sicuro gratuito e ben collaudato.

