Piante sofferenti e poco rigogliose: ecco il trucchetto economico dell’erba tagliata approvato dai contadini

Perché comprare dei fertilizzanti chimici se puoi prepararli facilmente in casa? Evita di spendere soldi, perché con dei semplici gusci d’uovo e delle bucce di banana puoi concimare il terreno. Ma conosci il trucchetto dell’erba tagliata? Ti spiego come utilizzare questo scarto per rendere le tue piante belle e vigorose senza spendere neanche un euro.

Per far crescere delle piante sane e rigogliose devi prendertene cura in qualunque stagione. In inverno è fondamentale proteggerle dal freddo e dal gelo, magari lasciandole in un luogo riparato o coprendole con un telo. Mentre in estate è importante innaffiarle regolarmente per evitare che appassiscano.

Anche la pianta più resistente e che non teme nulla, deve essere coltivata rispettando una serie di regole fondamentali. Ad esempio, è importante scegliere il terreno giusto, l’esposizione migliore, la corretta quantità di acqua, ecc.

2 fertilizzanti a costo zero amici dell’ambiente: bucce di banana e gusci d’uovo

C’è anche un’operazione importante che non si dovrebbe mai dimenticare: la concimazione. Parliamo di una tecnica agricola che permette di apportare al terreno una serie di elementi essenziali con lo scopo di migliorarne la fertilità.

Di solito questo passaggio avviene due volte l’anno: in primavera e in autunno.

I concimi più utilizzati sono quelli a base di azoto, potassio e fosforo e si dividono in solidi e liquidi. Quelli liquidi sono da diluire nell’acqua delle irrigazioni.

Puoi comprarli ma anche prepararli in casa. Per aumentare la fioritura, sarà facilissimo creare un potente fertilizzante con le bucce di banana.

Ma perché buttare i gusci d’uovo, se puoi tritarli finemente e spargerli nel terreno. Saranno un fantastico concime ricco di calcio. Allontaneranno anche alcuni animaletti pericolosi come le lumache.

Piante sofferenti e poco rigogliose: prova il rimedio dell’erba tagliata

Molti la considerano un materiale di scarto, senza sapere che l’erba tagliata potrebbe essere davvero utile per le piante del giardino e del balcone.

Solitamente dopo aver tagliato l’erba è necessario raccoglierla all’interno di grandi sacchi e portarla nei punti di raccolta. Un lavoro faticoso che può essere evitato utilizzando questo scarto come concime.

L’operazione è molto semplice. È necessario sminuzzare l’erba per fare in modo che si decomponga nel terreno molto velocemente.

Se hai un composter, poi, puoi inserire al suo interno tutti gli scarti e creare un fertilizzante naturale ricco di elementi essenziali. Molto utile alle piante sofferenti e poco rigogliose. Ricorda di aggiungere anche le foglie secche che eviteranno lo sviluppo dei cattivi odori.

Riciclando l’erba in questo modo non avrai più il problema di trasportare i sacchi pesanti, eviterai l’acquisto dei prodotti chimici e di conseguenza, risparmierai tempo e denaro.