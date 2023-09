Pioggia di quattrini per 3 segni zodiacali premiati dalla Luna calante. Ecco i fortunati secondo l’oroscopo

Chi sarà il segno più fortunato della prossima settimana? L’oroscopo parla chiaro: la Luna calante di metà settembre premia ben 3 segni. Ecco come e perché.

L’abbiamo detto più volte, ormai, l’oroscopo non è certo una scienza esatta, eppure c’è sempre un velo di curiosità che ci spinge a leggere e a conoscere le “sorti astrali” del segno zodiacale d’appartenenza. D’altronde, c’è chi ci crede e chi, all’occorrenza, lancia uno sguardo verso le previsioni. Diverse sono le tradizioni che girano intorno all’analisi dei movimenti dei corpi celesti e di come essi possano influenzare, in qualche modo, il nostro “operato terreno”. Ad esempio, secondo l’oroscopo Maya, la stagione autunnale premia due segni soltanto. Per l’oroscopo celtico, poi, si aggiungono altri tre fortunati.

L’interpretazione astrologica più moderna, invece, annuncia che, nelle prossime ore, ci sarà una vera e propria pioggia di quattrini per 3 segni zodiacali. Il motivo? La Luna, visto che da ieri risulta nella sua fase calante. Da un punto di vista scientifico, questa condizione comporta un’illuminazione della Luna che diminuisce pian piano ogni giorno, fino a quando non arriverà la Luna nuova. In questa parte del ciclo lunare (Luna calante), la Luna si sta avvicinando al Sole. Il lato notturno della Luna è rivolto verso la Terra e ci si può accorgere facilmente che solo un piccolo bordo è illuminato. A due ore dall’alba sarà possibile notare più nitidamente questo meraviglioso spettacolo. Oltre alla condizione “fisica” della Luna, vediamo ora come e perché influenza l’oroscopo.

Pioggia di quattrini per 3 segni zodiacali. Ecco i fortunati

Il 7 settembre la Luna gibbosa calante ha avuto il suo ultimo quarto lasciando il segno dei Gemelli per raggiungere quello del Cancro. Difatti, la Luna è entrata ieri nel segno del Cancro e ci resterà fino a domani sera. Dunque, il primo dei 3 segni che godranno della Luna favorevole è proprio il Cancro. Chi vuole tentare la fortuna potrebbe ricevere belle sorprese. Il weekend sarà propizio anche in amore. Tranquillità ed entusiasmo per le coppie già consolidate, mentre ai single non mancheranno charme e fascino per far colpo in poche mosse.

Dall’11 settembre, poi, sono i nati sotto il segno del Leone ad essere nell’occhio del ciclone. L’inizio della settimana porterà delle piccole ma importanti soddisfazioni in ambito lavorativo. Anche in questo caso, l’oroscopo sottolinea una particolare fortuna in campo economico. Che siano possibili aumenti di stipendio, oppure la risposta a un lavoro molto atteso? Ad ogni modo, saranno giorni positivi per i Gemelli, che però, dovranno lasciare lo scettro dopo poco.

La Luna calante, prima di lasciare spazio alla Luna nuova del 15 settembre, premierà anche il segno della Vergine. Finalmente, si rientrerà da qualche spesa di troppo (nel periodo estivo la Vergine, di indole sempre molto riflessiva, tende a “mettere a frutto” l’impegno della primavera e non si risparmia spese futili, sfizi e vizi vari ed eventuali).