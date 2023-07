Perché la kenzia ha foglie gialle e punte secche? Ecco come curarla seguendo i consigli dei migliori vivaisti

Kenzia-tanetahi, CC BY 2.0, attraverso Wikimedia Commons

La kenzia o kentia è una pianta che spesso decora i nostri salotti. Una palma dall’aspetto molto elegante che necessita di pochissime attenzioni. Nonostante la facile coltivazione, può capitare di notare alcune foglie secche e gialle. Ecco cosa succede e come curarla.

Le piante d’appartamento creano in casa un’atmosfera molto particolare. Sono belle da guardare e migliorano la qualità dell’aria. C’è chi dice che avrebbero anche la capacità rdi eliminare lo stress.

Se pensi che sia complicato prendersi cura di loro, allora scegli delle piante resistenti e che si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente.

Di piccole dimensioni, alte, succulente o tropicali. Hai solo l’imbarazzo della scelta.

Ideale per appartamenti e uffici

Una delle piante più coltivate in casa e che richiede pochissime attenzioni è la kentia o kenzia. Si tratta di una bellissima pianta d’appartamento dall’aspetto molto elegante.

È originaria del continente australiano, ma si adatta perfettamente al clima delle nostre case.

La kenzia è una palma vera e propria che in natura può raggiungere delle altezze davvero considerevoli.

Bellissima per abbellire le case ma anche gli uffici. Cresce molto lentamente e sviluppa poche foglie l’anno. Ma è davvero facilissima da coltivare.

Basta non posizionare il vaso direttamente sotto i raggi del sole. Ma anche non farle mai mancare la luce. Ad esempio, potresti sistemare la pianta vicino a delle finestre dotate di tende.

Anche la grandezza del vaso è fondamentale. Le radici hanno bisogno di spazio. Inoltre, poni sul fondo del contenitore dell’argilla espansa per agevolare il deflusso dell’acqua.

Perché la kenzia ha foglie gialle e punte secche? Gli errori più comuni

La kenzia è estremamente facile da coltivare, ma bastano dei piccoli errori per arrecare dei danni alle foglie.

La pianta ha delle fronde pennate ricadenti molto scenografiche ma che potrebbero diventare gialle e secche.

Ecco il perché.

Hai posizionato la kenzia in un angolo troppo buio e isolato della casa? Questo potrebbe essere un grave errore. Come accennato nelle righe precedenti la pianta necessita di luce.

Una delle cause più frequenti che porta alle foglie ingiallite è la cattiva irrigazione. Troppa acqua o troppo poca. La quantità è legata alla stagione.

Naturalmente poche irrigazioni possono far soffrire la pianta e troppe possono provocare dei ristagni idrici.

Un altro grave errore è quello di non pensare che la pianta necessiti di sostanze nutritive. La kenzia ha bisogno di un fertilizzante liquido ricco di azoto, fosforo e potassio. Il periodo ideale per concimarla è dalla primavera fino all’inizio dell’autunno.

Piccoli parassiti rossi troppo invadenti

Perché la kenzia ha foglie gialle e punte secche? Il problema potrebbe anche dipendere dai ragnetti rossi. Innocui per l’uomo ma pericolosissimi per le piante. Sono capaci, in pochissimo tempo, di causare danni ingenti.

Per eliminare questi insetti con dei rimedi naturali, potresti utilizzare l’aglio. Devi solo bollirlo in acqua per circa 10 minuti. Spegni la fiamma, lascia raffreddare e filtra. Ora puoi nebulizzare l’insetticida naturale sulla tua kenzia.

