Come proteggere dal caldo azalee, ortensie e tutte le acidofile: 5 segreti dei giardinieri per non farle appassire

Le acidofile sono delle piante bellissime e tra le più coltivate in estate. Nonostante abbiano bisogno di pochissime cure, con il caldo torrino, necessitano di maggiori attenzioni. Ma cosa ci consigliano i giardinieri? Ecco cosa fare per evitare che le foglie ingialliscano, si accartoccino e i fiori secchino in poco tempo.

Le temperature roventi di questi giorni stanno mettendo a dura prova tutta la Penisola.

Per evitare di stare male, gli esperti consigliano di non uscire nelle ore più calde della giornata, idratarsi e mangiare alimenti freschi e ricchi di acqua.

Prendiamoci cura della nostra salute ma non trascuriamo anche quella delle piante. Infatti, con le alte temperature, non è inusuale vederle deperire velocemente; anche nell’arco di pochi giorni.

Foglie gialle, terreno arido e fiori secchi. Quando si presenta davanti ai nostri occhi una situazione così catastrofica, dobbiamo necessariamente trovare una soluzione.

La prima cosa da fare è quella di innaffiare subito la pianta. Cerca di compiere questa operazione durante le prime ore del mattino o in tarda serata. Eviterai che l’acqua evapori velocemente. Ma fai attenzione ed a non esagerare con la quantità di acqua, perché potresti provocare problemi alle radici.

Come proteggere dal caldo azalee, ortensie e tutte le acidofile: tutti i segreti

Le acidofile, in particolare, sono delle piante magnifiche che decorano i balconi e i giardini in estate e fino all’autunno. Ci regalano dei fiori eleganti, colorati e scenografici.

Sono delle piante molto resistenti ma anche loro, in estate, potrebbero risentire delle alte temperature.

E allora cosa è necessario fare?

Oltre ad una corretta irrigazione, sposta le piante in un luogo riparato dal sole. Ad esempio, portale in casa o posizionale sotto ad un pergolato.

Le radici delle acidofile sono molto delicate e potrebbero bruciarsi al sole. Per evitare questo spiacevole inconveniente, ricorri alla pacciamatura. Una tecnica molto utilizzata in agricoltura e che si effettua ricoprendo il terreno con dei materiali vari. Questa operazione eviterà che il terreno si surriscaldi e inibirà la crescita delle piante infestanti. Per la pacciamatura delle acidofile, è consigliato usare della corteccia di pino. Questo materiale manterrà il terreno sempre umido, riducendo l’evaporazione dell’acqua.

Niente potature e acqua piovana

Come proteggere dal caldo azalee, ortensie e tutte le acidofile? In estate non devi assolutamente potarle. I raggi solari potrebbero colpire le parti interne della pianta e farle seccare. La potatura deve essere effettuata solo dopo il periodo della fioritura.

Per evitare che le acidofile appassiscano, potresti anche ricoprirle con dei teli o delle reti. Proprio come si fa in inverno per proteggerle dal gelo e dal freddo.

Un ultimo consiglio. Per innaffiare le acidofile, utilizza l’acqua piovana o quella del rubinetto. Ma fai attenzione. Per evitare che questa sia troppo calcarea lasciala riposare, in un contenitore, per circa un giorno. In questo modo il calcare cadrà sul fondo e l’acqua sarà completamente pulita.

