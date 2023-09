Con 3 ingredienti che tutti abbiamo in casa prepari un piatto sfiziosissimo con meno di 3 euro! 

Le polpette sono per antonomasia la ricetta “svuota frigo”. Ci permettono infatti di evitare sprechi inutili. Di polpette ne esistono numerosissime varianti ma in questo articolo andremo a vederne una versione davvero super economica! Provate a leggere e ve ne renderete presto conto.

Il cibo non va mai buttato. Già quando eravamo piccoli, mamme e nonne ce lo ripetevano sempre. Oggi più che mai, con il caro bollette e l’inflazione galoppante, questa esigenza è assai attuale. Dunque, quando avanza un boccone di pane, un pezzetto di carne, qualche pezzetto di formaggio o una cucchiaiata di pasta o di risotto, bisogna aguzzare l’ingegno per assemblare il tutto e portare in tavola polpette, timballi o torte salate.

Con 3 ingredienti che tutti abbiamo in casa prepari un pranzo da leccarsi i baffi

In tema polpette, oggi andremo a proporre una ricetta davvero molto economica. Non prevede infatti l’impiego di carni né di salumi o altri affettati. Piuttosto che gli avanzi, utilizzeremo dei prodotti evergreen, questi must che tutti abbiamo sempre in dispensa e che poi, spesso, finiscono per non essere usati.

Ricetta delle polpette con tonno, carote e patate

Carote e patate si comprano sempre, e la scatoletta di tonno è una immancabile presenza nella dispensa di ogni cucina. Oltre a questi 3 ingredienti imprescindibili, servirà solo poco altro. Mettiamoci quindi all’opera.

Ingredienti

2 scatolette da 80 gr l’una di tonno sgocciolato;

160 gr di patate pulite;

60 gr di carote raschiate;

1 uovo;

2 cucchiai di pangrattato;

2 cucchiai di formaggio grattugiato (grana, pecorino, parmigiano…);

olio q.b;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Fate bollire patate e carote a tocchetti piccoli così da ridurre i tempi di cottura e quindi i consumi; quando cotte, schiacciate le verdure con una forchetta; unite il tonno sbriciolato, l’uovo, il formaggio e il sale; amalgamare il tutto; unite poco per volta il pangrattato fino a ottenere la consistenza giusta (non troppo molle e neppure troppo compatta); con le mani inumidite, formate delle polpettine e passatele nel pangrattato; sistemate le polpette su una teglia rivestita con carta da forno e ungetele con un filo d’olio; fate cuocere in forno caldo a 180°C per 10-12 minuti, e comunque fino ad una bella doratura.

Facciamo i conti della spesa

In base alla marca, una confezione da 4 scatolette di tonno da 80 gr cad. costa fra i 2 e i 4 euro. Le patate, in base alla tipologia, hanno un prezzo medio di 1,30 euro al kg. Lo stesso vale per le carote.

Al supermercato, le uova più economiche hanno un costo al pezzo che va da 0,12 a 0,20 euro.

Gli altri ingredienti sono usati in quantitativi irrisori tanto che la loro spesa è di pochi centesimi di euro. In pratica, quindi, con 3 ingredienti che tutti abbiamo in casa prepari una pietanza gustosissima con neppure 3 euro totali di spesa.

