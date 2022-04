Piante grasse belle da fare invidia e protette dai parassiti con questo rimedio casalingo per ravvivarle in modo naturale

La primavera è senza alcun dubbio la stagione in cui la natura torna a vivere dopo la desolazione dei mesi invernali. Ebbene sì, Madre Natura ama sorprenderci con abbondanti fioriture ad ogni angolo, tanto nelle grandi città quanto in ambienti campagnoli.

Soprattutto chi è appassionato di scenari naturali non può perdersi le iniziative che promuovono la bellezza di piante e fiori di ogni specie e provenienza. Oltre alle famose esposizioni di tulipani, a cui si potrà prendere parte in varie parti d’Italia fino a maggio, non dimentichiamo le altre attrazioni. Pensiamo alle grandi ville storiche che affacciano sul mare o sui laghi, caratterizzate da giardini maestosi, colorati da una flora variegata e profumatissima.

Sono paesaggi talmente belli che ci viene quasi voglia di avere lo stesso spettacolo proprio davanti a casa, magari personalmente coltivato da noi. Un sogno ad occhi aperti, specie per chi non ha il pollice verde e rincorre la soddisfazione di far crescere rigogliosa almeno una piantina. Per fortuna, però, esistono esemplari di piante o fiori talmente resistenti da essere adatti a sopravvivere non solo agli sbalzi climatici, ma anche alle disattenzioni.

Prime fra tutte le piante grasse, ottima opzione per dare un tocco di colore tanto agli interni di casa quanto a terrazze e balconi. Se, nonostante le nostre limitate capacità, stiamo riuscendo a mantenere almeno questi esemplari, proviamo questo trucchetto per piante grasse belle da fare invidia.

Può capitare, infatti, che anche questa tipologia di piante, che sembra indistruttibile e resistente a ogni possibile danno, possa risultare spenta o rinsecchita. Senza contare che, nonostante la loro tempra sufficientemente forte e decisa, anche le piante grasse potrebbero diventare bersaglio dei parassiti. Prima fra tutti la cocciniglia, probabilmente la più diffusa e antipatica da eliminare, anche se non mancano i rimedi per contrastarla.

Piante grasse belle da fare invidia e protette dai parassiti con questo rimedio casalingo per ravvivarle in modo naturale

Per tutelare la salute dei nostri vegetali, tra l’altro, possiamo affidarci indifferentemente tanto a prodotti chimici quanto a spray ecologici fai da te. Nel caso specifico che stiamo esaminando, potremmo preparare un composto con due soli ingredienti, di cui raramente siamo sprovvisti.

Ci basterà mescolare 20 g di sapone di Marsiglia con 20 g di olio di semi di girasole in mezzo litro d’acqua calda. Trasferiamo il composto in un contenitore spray e vaporizziamolo sulle foglie malate per 3-4 giorni, tempo che dovrebbe essere sufficiente a far sparire le macchie bianche.

