La maggioranza dei conti correnti presenta la caratteristica di essere intestato a un’unica persona fisica. Ci sono, tuttavia, casi in corrispondenza dei quali è utile, invece, aprire un conto corrente in banca o alla posta con più intestatari.

Per esempio, il classico conto corrente cointestato è quello tra marito e moglie. Pur tuttavia, nulla vieta, allo stesso modo, di aprire un conto corrente bancario cointestato tra due o più persone che non hanno alcun legame giuridico o di parentela.

In tal caso, tra l’altro, nell’aprire un conto corrente cointestato si può optare per la firma disgiunta oppure per la firma congiunta. Vediamo, allora, quali sono i pro e i contro in merito. Visto che il conto corrente cointestato spesso è utile e vantaggioso per l’operatività, ma nello stesso tempo ci possono essere delle limitazioni.

Come e perché aprire un conto corrente cointestato a firma congiunta o disgiunta valutando tutti i pro e i contro

Nel dettaglio, il conto corrente cointestato in banca si apre allo stesso modo di un conto con un unico intestatario. La differenza è che per ogni intestatario occorrerà fornire i documenti e i dati per l’apertura e anche per l’identificazione.

Su come e perché aprire un conto corrente cointestato, come sopra accennato, la scelta del tipo di firma è molto importante. Quindi è da valutare con molta attenzione, dato che con la firma congiunta il conto corrente bancario cointestato può essere movimentato solo se c’è la firma e il consenso di tutti gli intestatari.

Mentre con la firma disgiunta ogni intestatario può operare sul conto corrente cointestato in piena autonomia senza che sia necessario il consenso e quindi la firma degli altri intestatari.

Esempi di conti a firma congiunta oppure disgiunta, dai soci di un’azienda a marito e moglie

In linea di massima, il conto corrente cointestato a firma congiunta è quello che in genere aprono i soci di un’azienda. Mentre il conto corrente cointestato a firma disgiunta, nell’ambito di un pieno rapporto di fiducia, è per esempio quello che aprono padre e figlio oppure, come sopra accennato, marito e moglie.

La scelta della firma fissa per il conto cointestato, inoltre, anche le modalità di chiusura. Con il conto corrente cointestato a firma disgiunta, infatti, il rapporto può essere chiuso anche da un solo intestatario. Mentre per il conto corrente cointestato a firma congiunta la chiusura richiede il consenso esplicito di tutti i titolari del rapporto.

