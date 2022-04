Non serve essere inglesi, grandi appassionati di questa bevanda, per gustarsi una tazza di tè. O invidiare i giapponesi o i cinesi che amano pasteggiare anche con il tè. Sono tanti, infatti, gli italiani che, a colazione, o prima di coricarsi, si gustano una bella tazza di questa bevanda fumante.

Ce ne sono di vari tipi e aromi, spesso abbinati a proprietà diverse, come quello verde. Insomma, abbiamo l’imbarazzo della scelta, anche per la nostra salute. Però, è incredibile come le bustine del tè usate siano preziose per tante altre cose, facendoci risparmiare anche soldi.

Questa bevanda è preziosa per tante cose

Piante del balcone e del giardino mai così belle grazie alle bustine riciclate. Non tutti sanno, infatti, che mischiare un tè leggero con dell’acqua si trasforma in un ottimo fertilizzante naturale per le piante sul balcone. Questo perché fornirà loro minerali e sostanze nutritive preziose.

Non solo. Nebulizzando sempre il tè leggero con l’acqua sulle foglie, le difenderà dagli attacchi dei parassiti. E non buttiamo via le bustine di tè avanzate o scadute, perché in giardino sono altrettanto preziose. Così come i resti del tè avanzati nella tazza non andrebbero gettati via. Aggiungere le bustine al compost, ad esempio, e lasciandole macerare, fornirà ottimo azoto. E darà fastidio ai parassiti, tenendoli lontani.

Seppellire le bustine di tè usate, diventerà anche cibo per i vermi, con beneficio del terreno. Se poi abbiamo, sul balcone, piante che necessitano terreni acidi, ecco che le foglioline di tè, messe nella terra, la renderanno più acida.

Piante del balcone e del giardino mai così belle grazie a questo oggetto che abbiamo tutti in casa e che spesso finisce nella pattumiera buttando via un piccolo tesoro

Anche in casa, come detto, le bustine di tè diventano preziose alleate. Ad esempio, se abbiamo le mani che puzzano di pesce o aglio, potremo strofinarle con le bustine di tè usate per togliere l’odore. Mettere le bustine in acqua calda, poi, si trasforma in un ottimo detergente per i nostri vetri.

Sono anche utili per le nostre occhiaie, se usate per fare degli impacchi. Basterà metterle in freezer per venti minuti e poi tamponare. Possiamo anche aprirle e usare il contenuto per fare degli scrub al viso. Vesciche da scarpe nuove? Raccogliamo le bustine di tè usate in un fazzoletto che dovrà essere imbevuto di acqua calda e potremo adoperarle come impacco contro le vesciche. Mettere una bustina di tè in frigorifero, inoltre, elimina gli odori forti. Stessa cosa, nella lettiera del gatto. Infine, per togliere le tracce di unto dalle maniglie, basterà strofinarle per ottenere un ottimo risultato.

Lettura consigliata

Non disinfettare le chiavi di casa e lavare i vetri quando c’è il sole sono due dei 10 errori che commettiamo nelle pulizie di casa ma ecco come rimediare