La primavera non richiama solo la rinascita del nostro corpo, dopo il letargo invernale. Per molte persone, significa anche grandi pulizie. Le giornate che si allungano e diventano più calde invitano ad eliminare i residui dell’inverno.

Anche perché con la luce, si vedono anche delle magagne, in casa, che il buio invernale aveva pietosamente coperto. La polvere, che pensavamo aver tolta bene, in realtà ci guarda dall’alto dei nostri mobili. E i vetri gridano vendetta, per aloni e opacità. Insomma, ci tocca pulire e bene, per dare il saluto alla nuova stagione. Per fortuna, basterà versare nel panno questo ingrediente che costa pochi centesimi per ottenere vetri splendenti.

Non serve investire grande denaro

Anche perché capita che non sempre la nostra buona volontà venga premiata. Anzi, laviamo, spolveriamo, strofiniamo, ma poi ci sembra che nulla sia cambiato. Da questo punto di vista, i vetri sono tremendi. Siamo convinti di averli lavati a fondo, ma, in realtà, una volta asciutti, ci pare che siano sporchi più di prima.

Le abbiamo tentate tutte, ma i risultati sono scoraggianti. Di consigli della nonna se ne trovano tanti in rete. C’è chi, ad esempio, usa acqua e sapone. Bisogna utilizzare, in particolare, quello liquido, versandone un cucchiaio in uno spray dove avevamo messo dell’acqua calda. Si spruzzerà sul vetro e poi si dovrà risciacquare molto bene.

Addirittura, c’è chi utilizza il detersivo per i piatti. Anche qui, bisogna stare attenti a non esagerare. Ne basta un quarto di cucchiaio, da mettere in una bacinella, con la solita acqua calda. E, per non farsi mancare nulla, viene suggerito anche l’uso di una patata cruda che, pare, renda brillanti i vetri. In sostanza, ne tagliamo una a metà e la passiamo, dove è piatta, sui vetri. Dopo aver risciacquato, il risultato dovrebbe essere ottimo.

Basterà versare nel panno questo ingrediente che costa pochi centesimi per pulire i vetri in modo facile e veloce facendoli risplendere senza aloni

Esiste, però, un ingrediente che possiamo comprare al supermercato a pochi centesimi e che potrebbe fare al caso nostro per darci vetri splendenti, senza aloni. Prima di usarlo, però, dovremmo ricordarci di spolverare bene i nostri vetri con un panno antistatico asciutto, per preparare il campo al nostro ingrediente.

Si tratta dell’aceto di vino e va bene quello che costa meno di 1 euro, di solito posizionato nei ripiani bassi del super. In pratica, cosa dovremo fare? Miscelare 100ml di aceto in mezzo litro di acqua calda. Con un imbuto, versiamo il tutto in uno spruzzino e iniziamo la nostra operazione pulizia. Dovremo spruzzare la miscela di acqua e aceto su un panno e passarla poi sul vetro. Essendo uno sgrassante, sarà un nostro fantastico alleato.

Volendo, possiamo poi asciugare i vetri con dei fogli di giornale e puliamoli, magari, in una giornata nuvolosa, così da evitare i temuti aloni.