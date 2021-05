Molti non la conoscono ma resteremo sbalorditi da questa erba aromatica dalla fragranza inebriante e facile da coltivare

Con il periodo caldo in arrivo, tutti stanno facendo scorta di erbe aromatiche da mettere in balcone o sul nostro terrazzo.

È una soddisfazione vedere crescere le proprie piantine, sentire il loro gradevole profumo e poterle utilizzare per insaporire le nostre pietanze.

Inoltre, possiamo anche conservarle per il periodo più freddo e continuare ad utilizzarle per tutto l’anno.

In questo articolo sveleremo che molti non la conoscono ma resteremo sbalorditi da questa erba aromatica facile da coltivare e dalla fragranza inebriante.

Santoreggia

Come dicevamo, è molto semplice da coltivare, incredibilmente profumata e dona un tocco in più al nostro ambiente esterno, con il suo aspetto ordinato.

Possiamo coltivarla sia direttamente nel terreno sia in vaso; nell’orto potrebbe anche fungere da repellente contro gli afidi, proteggendo in questo modo gli altri ortaggi.

La santoreggia predilige posizioni soleggiate e cresce bene su ogni tipo di terreno a patto che non ci siano ristagni idrici che la danneggerebbero irrimediabilmente.

Questa è l’unica vera minaccia, il rischio del marciume radicale che possiamo facilmente evitare piantandola in terreni ben drenanti e gestendo efficacemente l’irrigazione.

Dovremo fare solo attenzione alle erbacce ma, per risolvere facilmente, potremo utilizzare la sarchiatura che aiuterà anche il terreno ad ossigenarsi.

Potremo anche effettuare la pacciamatura, aiutandoci con della paglia, in questo modo ridurremo i classici diserbi estivi.

Quando la annaffiamo nel periodo estivo, dovremo fare occhio alla quantità d’acqua, bisognerà infatti darle un giusto apporto, ridotto ma frequente.

Conservazione e utilizzi culinari

Le foglie della santoreggia si possono raccogliere per un uso istantaneo, infatti può essere aggiunta fresca su insalate o al posto dell’origano sulla pizza.

Possiamo utilizzarla anche come aromatizzante, abbinata a piatti di carne o pesce ma anche sulle zuppe o sulle verdure, è da provare.

Altrimenti possiamo farla essiccare, conservandola in un luogo ventilato e fresco, oppure impacchettarla in sacchetti da frigo e metterla in freezer per sei mesi massimo.

