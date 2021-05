A volte incappiamo in dei paesaggi che sembrano appartenere a terre esotiche, come la Patagonia o il Canada. Invece, ci troviamo proprio in Italia. Questo è il caso del luogo di cui vogliamo parlare oggi. Dobbiamo assolutamente visitare le acque cristalline e i borghi medievali in questo parco italiano magico e inaspettato adatto a tutte le età. Vediamo dove si trova e tutte le attività che offre.

Una vallata lussureggiante

Nel cuore dell’Abruzzo, dentro il parco nazionale del Gran Sasso in Abruzzo, si apre i nostri occhi una vallata verde e rigogliosa. Questa è costellata di borghi medievali, montagne carsiche ai suoi lati, boschi ricchi di sentieri e un fiume. Per la sua varietà di flora e fauna fa parte delle ZPS (zone a protezione speciale) e in parte della rete Natura 2000. Forse però, la star indiscussa è proprio il fiume, il Tirino.

Perché visitare il fiume Tirino

Gli italiani solitamente hanno una predilezione per le spiagge e il mare. Qualcuno quindi potrebbe chiedersi perché visitare un fiume. In realtà, il Tirino è uno dei fiumi più belli e cristalli d’Italia. Scorrendo per 16 km si snoda nella valle omonima offrendo uno spettacolo assolutamente magnifico. La trasparenza delle sue acque è data dalle sue sorgenti di origine montana, tra cui la meravigliosa Rocca Calascio. Si tratta di un luogo ideale anche per la riproduzione di diversi uccelli, mentre nell’acqua scorrono allegre le trote e i gamberi autoctoni. Un tempo questo era luogo di scambi commerciali, oggi una meta per delle vacanze alternative davvero indimenticabili.

Dobbiamo assolutamente visitare le acque cristalline e i borghi medievali in questo parco italiano magico e inaspettato adatto a tutte le età

Come possiamo godere della straordinaria bellezza offerta dal Tirino e dal parco che lo circonda? Possiamo fare degli emozionanti tour in kayak o canoa. Contrariamente a quanto si crede, nelle acque tranquille di laghi e fiumi non è affatto un’attività faticosa o riservata agli sportivi. Possiamo però anche goderci le sfumature d’azzurro del fiume anche dalla riva. Infatti, ci sono numerosi sentieri all’interno del parco che possiamo percorrere sia da soli che accompagnati da guide esperte. Si tratta di un luogo davvero magnifico anche per gli appassionati di birdwatching, data la grande varietà di avifauna. Possiamo esplorare il parco anche a cavallo o a dorso d’asino, un’attività per tutta la famiglia. Possiamo poi mangiare e passare la notte in uno dei 5 piccoli borghi medievali presenti nella valle. Cosa possiamo volere di più?