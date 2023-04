Vuoi coprire il terrazzo dai vicini spendendo poco? Ecco le piante amate dai vip per proteggere la privacy

Stanca di sentirti controllata come al Grande Fratello VIP? Ora che si apre la stagione estiva non vedi l’ora di goderti in santa pace il terrazzo? Allora inizia subito a piantare queste piante bellissime che tutelano anche la privacy!

È una fortuna avere uno spazio verde o un piccolo spazio all’aperto per rilassarsi e godersi la tranquillità. Anche un paio di metri quadrati sono più che sufficienti per staccare la spina dopo una giornata di lavoro. Ma non è piacevole sedersi sulla poltrona e ritrovarsi con gli occhi del vicino puntati addosso. Come rimediare? Ecco, schermando il balcone con delle bellissime piante ornamentali!

Giusy Buscemi, Mara Venier, Chiara Ferragni e Paola Marella appassionate di fiori e piante

Fare l’orto e curare il giardino sono tornati di moda anche tra i vip più famosi. Ti sembrerà strano, ma anche le star di Hollywood apprezzano sempre di più l’hobby del giardinaggio. E anche le vip nostrane non disdegnano un po’ di verde in casa e sul balcone. Giusy Buscemi durante la quarantena si è appassionata al giardino prendendosi cura delle sue splendide piante. Anche il super attico della Ferragni nonostante sia molto in alto ha bisogno delle piante per schermarsi dagli occhi indiscreti. Paola Marella ha dei fiori sul balcone e perfino Mara Venier ci tiene molto al suo meraviglioso terrazzo a Roma. Ma allora, perché non sfruttare anche noi l’occasione per mettere all’opera il pollice verde e goderci il balcone in tranquillità?

Vuoi coprire il terrazzo dai vicini spendendo poco, ecco 3 piante stupende

Una delle soluzioni più veloci ed economiche è sicuramente quella di utilizzare il canniccio di bambù. Facile da reperire nei negozi di fai da te, ha un costo basso e scherma quanto basta. Ma invece di spendere soldi ogni stagione perché si rovina con le intemperie, meglio investire nelle piante. Le siepi sono un ottimo modo per proteggere la privacy, rallentare le folate di vento e decorare il terrazzo. È vero che alcune possono raggiungere prezzi anche molto elevati, ma non lasciarti ingannare. Nel vivaio o dal fioraio vicino casa ci sono sicuramente queste 3 piante economiche e sorprendenti. Stiamo parlando della rodiola, la clematide e la passiflora. Si tratta di arbusti sempreverdi, facili da far crescere rigogliosi e che richiedono poca manutenzione.

Se invece vuoi qualcosa di leggermente più particolare, prova a coltivare

l’iberis. Questa pianta erbacea sempreverde è estremamente decorativa con la sua nuvola bianca fatta di fiorellini preziosi. Ma questa è solo una delle alternative più particolari e meno conosciute che lasceranno tutti a bocca aperta. Quindi, se vuoi coprire il terrazzo dai vicini spendendo poco, non serve comprare piante esotiche e costose. Scegliendo le siepi e gli arbusti giusti si può creare un perfetto paravento per proteggersi dagli occhi indiscreti.